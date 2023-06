Proč průměrní Rusové na ulici jásají před kriminálníky, kteří se právě pokusili o převrat? + FOTO

Podle vyjádření mluvčího Kremlu byla v sobotu uzavřena dohoda, která zahrnuje stažení jednotek vedených Prigožinem z postupu směrem k hlavnímu městu. Dále bylo oznámeno, že trestní oznámení proti němu bude staženo, jak uvedla mluvčí. Bojovníci Wagnerovy skupiny nebudou čelit žádným právním obviněním za svou účast ve vzpourě, místo toho budou podepsány smlouvy s ruským ministerstvem obrany, uvedl server CNN. Tento krok představuje změnu, protože Prigožin dříve odmítl podobnou dohodu, kterou považoval za pokus o podřízení jeho polovojenských sil.

Prigožin tvrdil, že to nebyl převrat, ale „pochod spravedlnosti“. To ale Moskvu jen ztěží uklidnilo, protože podle ruských státních médií nejvyšší bezpečnostní činitel označil Prigožinovo jednání za „zinscenovaný státní převrat“.

A co Putinův pozoruhodný celonárodní projev? Byl vysílán po celém Rusku v sobotu ráno místního času, a viditelně rozzuřený Putin přísahal, že potrestá ty, kteří jsou „na cestě ke zradě“.

„Zrada“ Wagnerovců byla „bodnutím do zad naší zemi a našemu lidu,“ řekl a přirovnal akce skupiny k ruské revoluci v roce 1917, která svrhla cara Mikuláše II. uprostřed první světové války.

„Putin zrádcům neodpouští. I když Putin říká: ‚Prigožine, ty jeď do Běloruska‘, stále je to zrádce a myslím, že mu to Putin nikdy neodpustí,“ řekla CNN bývalá šéfka moskevské kanceláře CNN a dlouholetá odbornice na ruské záležitosti Jill Doughertyová.

Existuje možnost, že by Prigožin mohl být "zabit" v Bělorusku, dodala. Avšak pro Moskvu to představuje složité dilema, protože dokud Prigožin disponuje určitou formou podpory, představuje hrozbu, bez ohledu na to, kde se momentálně nachází.

A Prigožin a jeho "chlapi" podporu mají, ukázal Rostov

Lidé v Rostově v sobotu večer zažili euforii, pocity radosti, alespoň jak ukazují snímky a videa. Bylo zveřejněno video, které bylo geolokováno a ověřeno CNN, ukazující nadšené davy, když se Prigožinovo vozidlo chystalo k odjedzu z Rostova na Donu. Auto zastavilo, když se jeden jedinec přiblížil a potřásl Prigožinovi rukou.

"Proč průměrní Rusové na ulici jásají lidem, kteří se právě pokusili o převrat?" klade si řečnickou otázku Doughertyová. „Znamená to, že je možná podporují nebo se jim líbí. Ať je to cokoli, pro Putina je to opravdu špatná zpráva.“

Co to znamená pro Putina?

Několik expertů CNN řeklo, že ačkoli ruský prezident přežil patovou situaci, nyní vypadá slabý – nejen pro svět a jeho nepřátele, ale i pro svůj vlastní lid a armádu. To by mohlo představovat riziko, pokud se v Moskvě najdou skeptici nebo rivalové, kteří vidí příležitost podkopat Putinovu pozici.

„Kdybych byla Putinem, měla bych obavy z lidí v ulicích Rostova, kteří povzbuzují Wagnerovce,“ řekla Doughertyová.

Putin nyní čelí skutečným problémům.

V pozoruhodném prohlášení Prigožin uvedl, že Moskva napadla Ukrajinu pod falešnými záminkami vymyšlenými ruským ministerstvem obrany a že Rusko na bojišti ve skutečnosti ztrácí půdu pod nohama.

Bývalý šéf operací CIA v Rusku Steve Hall řekl, že i ostřílení pozorovatelé Ruska byli nedávnými událostmi zaskočeni.

"Všichni si lámou hlavu nad tím," řekl CNN. "Jediný pocit, který mohu mít ze dne, jako je ten dnešní, máte dva chlapi, kteří se ocitli v neudržitelných situacích a museli najít cestu ven."

Hall poznamenal, že Prigožin se pravděpodobně přecenil, když jeho vojenská kolona směřovala k Moskvě. Nicméně Putin se zároveň potýkal s reálnou hrozbou, kterou představovalo porazit přibližně 25 000 bojem zocelených žoldáků Wagnerovy skupiny.

Rozhodnutí vyslat Prigožina do Běloruska bylo pro obě strany způsobem, jak si zachovat tvář.

Avšak Hall zdůraznil, že Putin je v konečném důsledku na tom hůře a oslabený. „Putin to měl předvídat už doslova před měsíci. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Myslím, že příběh ještě neskončil,“ končí Hall.