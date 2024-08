Propuštěný Kara-Murza: Je tak snadné přijít o rozum. Myslel si, že ho chtějí popravit

Ruský opozičník Kara-Murza se po dvou letech v sibiřském lágru vrátil pohublý. „Je to surrealistické, jako bych se díval na film. Ale je to dobrý film,“ popsal muž, který se po dvou letech setkal s rodinou.

Politika poslaly ruské soudy do vězení na 25 let za „ostré a vytrvalé odsuzování Vladimira Putina a plnohodnotné invaze na Ukrajinu“. Tamní justice to vyhodnotila jako vlastizradu.

Posledních 11 měsíců podle BBC strávil na samotce, denně pouze na hodinu dostal papír a pero. „Je tak snadné přijít o rozum. Ztratíte smysl pro čas, pro prostor. Vlastně všechno. Nic neděláte, s nikým nemluvíte, nikam nechodíte. Den za dnem, den za dnem,“ vylíčil.

Nesměl telefonovat domů, s dětmi údajně mluvil pouze dvakrát za celé dva roky. Před deseti lety se ho někdo pokusil otrávit neznámým toxinem a dodnes má poškozené nervy. Vězeňsky lékař mu měl loni v září dát „rok, v nejlepším případě 18 měsíců života“, pokud zůstane ve vězení.

„Po dvou otravách FSB nemám zrovna ten správný zdravotní stav pro vězení s přísným režimem,“ dodal Kara-Murza.

Ještě před výměnou vězňů Rusové kritika Kremlu přesunuli neznámo kam, jak napsaly i EuroZprávy.cz. Poté, co do jeho cely vtrhli dozorci, si prý myslel, že ho „vyvedou ven a zastřelí“. „Opravdu jsem si myslel, že mě chtějí popravit,“ podotkl.

Jeho přeprava probíhala za pomoci nechvalně známé rozvědky FSB. „Nikdo se nás neptal na souhlas. Naložili nás do letadla jako dobytek,“ vyprávěl. Je mu ale líto vězňů, kteří v Rusku zůstali. „Jsou tam lidé s vážnými zdravotními problémy, jako Alexej Gorinov, kterému chybí část plíce, a ti nemají moc času,“ míní.

„Odpovědnost za to, co tam Putinův režim dělá, nese ruská společnost, jejíž velká část se rozhodla zavírat oči před zneužíváním a represemi. Ale nezapomínejme ani na odpovědnost těch západních zemí, které po léta raději jednaly s Vladimirem Putinem a obchodovaly s ním, přestože dobře věděly, kdo je a co představuje,“ shrnul Kara-Murza.

„Putinovi nelze dovolit, aby tuto válku vyhrál. Ukrajina musí zvítězit, a aby se tak stalo, měla by být větší podpora ze strany západních zemí,“ uzavřel.

Rusové v rámci výměny vězňů se Spojenými státy získali zpět brutálního vraha, tajného agenta či několik zlodějů identit. Naopak se nedostalo na zemřelého opozičního lídra Alexeje Navalného, který podle informací Bílého domu měl být součástí této výměny.

Z Ruska byli například propuštění reportér Evan Gershkovich, bývalý mariňák Paul Whelan a rusko-americká novinářka Alsa Kurmasheva. Minulý pátek brzy ráno přistáli na základně Andrews v americkém Marylandu.