Rusku dochází čas. Jestli chceme demokracii, musíme jednat, vyzval Kara-Murza

Kara-Murza neupřesnil, jakým způsobem Putin ukončí své působení, ale zdůraznil, že Rusko nesmí promarnit krátký časový úsek, ve kterém bude možné nastolit demokratický režim. Podobnou příležitost Rusko podle něj promarnilo po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

„Musíme se poučit z minulých chyb a zajistit, aby se tato selhání neopakovala, až se v Rusku znovu otevře okno příležitostí pro změnu,“ řekl Kara-Murza na setkání s novináři v londýnském think tanku Royal United Services Institute při svém prvním veřejném vystoupení v Británii od svého propuštění 1. srpna. „Nikdo neví, kdy přesně a za jakých okolností k tomu dojde, ale je to v dohledné budoucnosti. A tentokrát to musíme zvládnout správně,“ dodal opoziční politik.

Putin, který má 71 let, je u moci jako prezident nebo premiér od roku 1999 a v květnu zahájil nové šestileté funkční období jako prezident.

Kara-Murza, který byl odsouzen na 25 let za velezradu kvůli veřejnému nesouhlasu s válkou na Ukrajině, se po svém propuštění stal jedním z nejvýraznějších hlasů ruské opozice v exilu. Kara-Murza, jenž má ruský i britský pas, zdůraznil:

„Vladimir Putin nesmí vyhrát válku na Ukrajině. A co víc, nesmí mít možnost ukončit tuto válku a zároveň si zachovat tvář,“ řekl Kara-Murza.