Prostě se to stalo. Bílý dům nehodlá měnit politiku po krvavém izraelském útoku v Gaze

Podle americké CNN byly izraelské tanky spatřeny v Rafáhu v úterý. Už o víkendu ale Izrael podnikl letecký útok na vysídlenecký tábor v této oblasti, který zabil přes 45 lidí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil tento útok za „tragickou chybu“ s tím, že vláda incident prošetří.

Nyní se k tomuto skutku vyjádřil také mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. „V důsledku tohoto nedělního úderu nemám žádné politické změny, o kterých bych mohl mluvit. Prostě se to stalo. Izraelci to budou vyšetřovat. Budeme se velmi zajímat o to, co při tomto vyšetřování zjistí. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ shrnul.

„Úmrtí jsou zničující, ale rozsah útoku není dostatečný pro změnu politiky USA. Nechceme vidět velkou pozemní operaci. Toho jsme se nedočkali,“ prohlásil Kirby.

Mluvčí rovněž hájil zatím omezený izraelský útok v Rafáhu. „Neviděli jsme, že by nastupovali s velkými jednotkami a velkým počtem vojáků v kolonách a formacích v rámci nějakého koordinovaného manévru proti více cílům na zemi. Vše, co vidíme, nám říká, že se nepohybují v rámci velké pozemní operace v populačních centrech ve městě Rafáh,“ dodal.

Americký deník New York Times přišel se zjištěním, že bomby použité při útoku na vysídlenecký tábor byly americké. „Zbytky munice, které byly následující den natočeny na místě útoku, byly zbytky bomby GBU-39, která byla navržena a vyrobena ve Spojených státech. Američtí představitelé naléhají na Izrael, aby více používal tento typ bomb, který podle nich může snížit počet civilních obětí,“ píší NY Times. Zjištění amerického deníku vychází od odborníků na zbraně a sběr vizuálních důkazů.

Izraelská armáda pokračuje v operacích na jihu Pásma Gazy i přes rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ), který žádal okamžité zastavení operace. Rozhodnutí tohoto soudu jsou sice právně závazná, chybí ale mechanismy pro jejich vymáhání.

S kritikou přišel například šéf diplomacie Evropské unie Josep Borell s tím, že bude usilovat o dosažení politického rozhodnutí ke spuštění pomocné mise EU na hraničním přechodu Rafáh, známé jako EUBAM (European Union Border Assistance Mission).

Jedná se o neozbrojenou civilní misi v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Cílem je zajistit přítomnost příslušníků třetích stran na hraničním přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy.

Borrell v neděli v Bruselu jednal s novým premiérem Palestinské samosprávy Mohammadem Mustafem. Následně opět vyzval k příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmí odvlečených do této palestinské enklávy po loňském útoku na Izrael.

Izraelské vojenské operace ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy podle úřadu premiéra Netanjahua nevedou a nepovedou ke smrti palestinských civilistů. Izrael také bude i nadále umožňovat proudění humanitární pomoci do Pásma Gazy v souladu s právem, uvedl premiérův úřad ve společném prohlášení s izraelským ministerstvem zahraničních věcí.