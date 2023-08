Puč v Gabonu: Vojáci anulovali volby a chopili se moci

K puči došlo krátce poté, co úřady oznámily, že Ali Bongo opět vyhrál prezidentské volby, již po třetí. Poprvé se stal prezidentem, když v roce 2009 nahradil svého otce Omara, který vládl zemi téměř padesát let.

Vojáci v přímém přenosu uvedli, že převzali moc poté, co viděli "neodpovědné a nepředvídatelné vládnutí, které vedlo k neustálému zhoršování sociální situace a hrozilo, že zemi uvede do chaosu". Vyzvali obyvatele ke zklidnění a zdůraznili, že budou dodržovat mezinárodní závazky Gabonu. Současně oznámili uzavření hranic země "do odvolání".

Na obrazovce byli přítomní příslušníci prezidentské gardy, kteří byli rozpoznatelní podle svých zelených baretů, spolu s dalšími vojáky a policisty. Prohlášení bylo vysíláno na veřejnoprávní televizi Gabon 1. Armáda přitom byla vždy loajální vůči vládnoucí rodině. Většinu armády tvoří členové prezidentské gardy, kteří pocházejí z rodného regionu prezidenta.

Sobotní prezidentské, parlamentní a místní volby v Gabonu byly plné napětí. Zatímco 64letý Bongo se snažil prodloužit svůj prezidentský mandát, opozice požadovala změny v této dvoumilionové zemi bohaté na ropu a kakao.

Nedostatek mezinárodních pozorovatelů, zamítnutá účast některých zahraničních médií a rozhodnutí úřadů zablokovat internet a zavést noční zákaz vycházení vyvolaly obavy o transparentnost volebního procesu.

Oficiální výsledky byly oznámeny dnes uprostřed noci, bez předchozího upozornění. Opoziční prezidentský kandidát Albert Ondo Ossa již v průběhu víkendu vyjádřil pochybnosti o regulérnosti voleb.