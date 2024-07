Putin by nenapadl zemi NATO, tvrdí Orbán po "mírové misi" v Moskvě

"Nikdo seriózní nemůže tvrdit, že Rusko má v úmyslu napadnout NATO," uvedl Orbán s tím, že útok proti NATO není možný ze strany jakékoliv země na světě, protože jde o nejsilnější vojenskou alianci v dějinách. Zmínil přitom, že státy NATO si stojí za tím, že útok na jednu z nich je útokem na všechny členy.

Podle maďarského premiéra mají Rusové odlišnou historii, kulturu i chápání svobody a národní suverenity. "Jsou však racionální, jsou mimořádně racionální," řekl. Vzápětí musel reagovat na poznámku, že invaze na Ukrajinu racionální nebyla. "Iracionálnost je něco jiného než dopuštění se chyby při racionální kalkulaci," podotkl.

Orbán v posledních dnech navštívil v uvedeném pořadí Ukrajinu, Rusko i Čínu, přičemž všude byla tématem i probíhající válka na Ukrajině. Dnešní návštěvu Pekingu označil za "mírovou misi 3.0". Od jeho iniciativy se každopádně distancuje Evropská unie i Severoatlantická aliance.

Lídr strany Fidesz komentoval v rozhovoru, který v pondělí zveřejnil Bild, i probíhající kampaň před americkými prezidentskými volbami. Republikánského vyzyvatele Donalda Trumpa konkrétně označil za "muže míru".

"Je to podnikatel, vypracoval se sám, má ke všemu jiný přístup, a myslím si, že to je pro světovou politiku dobře. Nezapomínejem, že je to muž míru," konstatoval a vyjádřil přesvědčení, že nynější prezident Joe Biden se do Bílého domu nevrátí.