Putin miluje zabíjení, prohlásil Zelenskyj. Pak zkritizoval Slovensko

Zelenskyj při rozhovoru s novináři přivítal nadcházející Trumpův návrat do Bílého domu slovy „Vítej, Donalde,“ a zdůraznil, že doufá ve spolupráci, která by mohla vést k ukončení války na Ukrajině. Uvedl to server Politico.

Jednání lídrů Evropské unie se zaměřuje na postavení Evropy v globální politice, přípravu na možné omezené zapojení USA v podpoře Ukrajiny a na další klíčové otázky, jako jsou potenciální obchodní konflikty mezi USA a Čínou či situace na Blízkém východě.

Po setkání s evropskými lídry označil Zelenskyj ruského prezidenta Vladimira Putina za „velmi nebezpečného člověka, který si neváží lidských životů“. Podle jeho slov Putin „miluje zabíjení“ a jedná bez ohledu na následky.

Zelenskyj také vyjádřil skepsi ohledně příměří, protože podle něj pouze poskytuje Rusku čas na přípravu dalších útoků. „Každý na tom ztratí,“ varoval prezident a dodal, že pro skutečný mír je nezbytný promyšlený plán.

Ukrajinský prezident zdůraznil, že samotné záruky ze strany Evropy nejsou pro Ukrajinu dostatečné. „Záruky musí přijít od NATO, a tedy i od Spojených států,“ uvedl. Zelenskyj odmítl sdělit podrobnosti o jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, dokud nebudou přijata konkrétní rozhodnutí.

Zelenskyj označil požadavek slovenského premiéra Roberta Fica na umožnění tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu za „hanebný“. „Ukrajina tím přichází o mnohem více. Je ostudné mluvit o penězích, když jde o naši krev,“ prohlásil.

Zelenskyj apeloval na evropské lídry, aby pomohli Ukrajině získat alespoň 19 dalších protiraketových systémů, které jsou nezbytné pro ochranu energetické infrastruktury během zimy. Podle něj již probíhají dodávky z Kanady a Německa, ale situace si žádá další pomoc.

Prezident Zelenskyj zdůraznil, že jednání o příměří musí zahrnovat konkrétní plán pro další kroky, jinak by konflikt pouze zamrzl. „Je třeba mít jasno o tom, co bude zítra, aby mohlo příměří fungovat už dnes,“ řekl.

Tato jednání ukazují na klíčové priority Ukrajiny – dosažení stabilního míru, silné bezpečnostní záruky a pokračující podporu ze strany evropských partnerů i Spojených států.