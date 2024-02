Putin opět projevil svou povýšenost. Protikandidátům se nepostaví, znovu si našel výmluvu

Informovala o tom agentura TASS, která dodala, že Putin se dosud nikdy neúčastnil debat s protikandidáty. Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov zdůvodnil Putinovu absenci na debatách "nabitým programem", který se zásadně liší od ostatních kandidátů.

Peskov také argumentoval, že "prakticky každý (člověk) může denně sledovat Putinova vyjádření ke všem aspektům života" občanů Ruska.

Západní média upozornila, že Putin se do předvolebních debat nikdy nepouštěl, a to pod různými záminkami. Při různých příležitostech označil tento formát za nezajímavou a zbytečnou záležitost. Peskov zase tvrdil, že Putin by na takové debaty potřeboval mít volný čas a přiměřeného konkurenta, což "se zatím nestalo".

Putinův předvolební tým již informoval Ústřední volební komisi (ÚVK), že úřadující prezident odmítl bezplatný televizní a rozhlasový vysílací čas určený speciálně k diskusím.

Tajemnice ÚVK Natalja Budarinová to v úterý potvrdila a dodala, že každý kandidát má právo odmítnout svou účast na rozhlasových nebo televizních diskusích se svými soupeři.

Ostatní kandidáti na prezidentský úřad - Vladislav Davankov (Noví lidé), Leonid Sluckij (LDPR) a Nikolaj Charitonov (KPRF) - se zapojí do debat, které budou vysílat ve federálních médiích.

První debata v televizním studiu se uskuteční 26. února na kanálu Rossija-1, další - hodinu trvající - debaty budou probíhat i 27. a 28. února, stejně jako 4. a 5. března.

Televizní kanál Rossija 24 uspořádá šest debat: 27., 28., 29. února a 5., 6., 7. března s časovým rozsahem 45 minut.

Rádio Rossija, Vesti FM a Majak uspořádají čtyři společné akce během předvolební kampaně: 27., 28. února a 5., 6. března. Debaty budou trvat hodinu.

Prezidentské volby v Rusku se poprvé uskuteční během tří dnů - od 15. do 17. března 2024. Hlasovat se bude jak v zahraničí, tak na Ruskem okupovaných územích na Ukrajině.