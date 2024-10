Vladimir Putin již v září upozorňoval na vážné důsledky, které by vyplynuly z rozhodnutí umožnit Ukrajině přístup k těmto zbraním. Podle něj by to znamenalo, že členské země NATO by se fakticky staly stranou konfliktu s Ruskem.

Tento výrok přichází v době, kdy Spojené státy a Velká Británie zvažovaly možnost povolit Kyjevu útočit na cíle hluboko v ruském území. Na otázku novináře, zda podle něj Západ jeho varování vzal vážně, Putin odpověděl: „Nic mi o tom neřekli, ale věřím, že mě slyšeli.“

Podle Putina ukrajinské jednotky nejsou schopné používat tyto zbraně samostatně, ale potřebují k tomu specialisty ze zemí NATO, zejména kvůli satelitním datům, která Ukrajina nemá k dispozici. Tím poukázal na závislost ukrajinské armády na technologické podpoře Západu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již několik měsíců žádá západní spojence o povolení používat zbraně dlouhého dosahu na ruském území. Podle Zelenského by tato schopnost mohla Moskvu motivovat k jednání o míru. Západní představitelé nedávno naznačili, že rozhodnutí o této otázce je na dosah, ale vzhledem k ruským hrozbám ho Británie a Spojené státy pozdržely.

Americký prezident Joe Biden však reagoval zlehčováním Putinových varování. Američtí představitelé uvedli, že by raketová podpora Ukrajině pravděpodobně měla jen omezený vliv na celkový průběh ukrajinské vojenské kampaně.