Putin už Slovensko dobyl, říká tamní novinář. A nepotřeboval jediný výstřel

Situace na Slovensku vyvolává znepokojení nejen u českých politiků, ale i v mezinárodních organizacích. Arpád Soltész, který se před rokem přestěhoval do Česka, komentoval aktuální vývoj během svého vystoupení v Českém rozhlasu Plus.

Podle jeho názoru „Vladimir Putin už Slovensko dobyl. Bez jediného výstřelu,“ což naznačuje vážné obavy z rostoucí vlivu Ruska. Soltész v rozhovoru dál popisuje své překvapení nad pomalým tempem, s jakým se nová slovenská vláda pod vedením Roberta Fica a jeho nástupce Petera Pellegriniho vyrovnává s aktuálními výzvami. Připomíná, že Fico použil počáteční čas k tomu, aby umožnil Pellegrinimu lepší šance v prezidentských volbách. Soltész také upozorňuje na pokus o Ficovu vraždu jako klíčový faktor, který ovlivnil jeho současné rozhodování a politické kroky.

Soltészovy obavy lze interpretovat jako ostrou kritiku směřování slovenské politiky pod vedením premiéra Fica. Naznačuje, že Ficova snaha o dosažení osobní bezpečnosti může vést k zavedení represivního režimu, který by mohl připomínat policejní stát nebo dokonce totalitní zřízení. Tento postoj odhaluje hluboké znepokojení nad tím, že premiér upřednostňuje vlastní bezpečnost nad demokratickými principy a svobodou obyvatel. Poukazuje na nebezpečí, které vyplývá z koncentrace moci v rukou jednoho člověka, obzvlášť pokud je tato moc využívána k osobní ochraně na úkor celého národa.

Video: YouTube

Slovenský premiér Robert Fico je podle slovenského deníku Denníku N veden touhou po pomstě, což potvrzuje i novinář Arpád Soltész. Ten varuje, že Fico plánuje nahradit demokratické zřízení Slovenska nějakou formou diktatury. Také předpovídá, že nadcházející volby sice budou formálně svobodné, ale ne férové, což prakticky vyloučí možnost vítězství opozice. Tím by Fico dosáhl svého cíle, po němž by už jen šlo o to, jaký druh útlaku bude na běžné občany uplatňován.

A pochybuje o dlouhodobém setrvání Slovenska v Evropské unii, i když Fico chce v Unii zůstat kvůli finančním prostředkům, které může využít k udržení loajality svých podporovatelů. Nicméně, Soltész si myslí, že Slovensko nebude schopno setrvat v Unii, protože EU klade důraz na demokratické hodnoty, s nimiž by Fico v jeho očekávané podobě vlády byl neslučitelný.

Slovenský novinář dál vyjadřuje skepsi ohledně bezprostředního vlivu současných demonstrací na Slovensku na stabilitu Ficovy vlády. Tvrdí, že autoritářské vlády, jako ta Ficova, jsou schopny protesty „vysedět“ a nejsou jimi ohroženy, což dokazuje i příklad Viktora Orbána. Nicméně v dlouhodobém horizontu považuje Soltész demonstrace a občanský odpor za klíčové pro udržení naděje na změnu režimu, i když to podle něj nebude dosaženo v následujících volbách. Věří ale, že Fico bude ve své pozici déle než jedno volební období, ale žádný režim netrvá věčně, což dává demonstracím a občanské společnosti důležitou roli v budoucnosti Slovenska.