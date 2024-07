Putin vzkázal Trumpovi: Výroky o ukončení války za den bereme vážně

"Fakt, že pan Trump jako prezidentský kandidát prohlašuje, že je připraven a chce zastavit válku na Ukrajině, bereme vážně," uvedl Putin na tiskové konferenci v Astaně, kde se účastní summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Dále dodal, že konkrétní návrhy Trumpa nezná.

Trump během televizní debaty s prezidentem USA Joeem Bidenem minulý týden tvrdil, že by válku dokázal ukončit ještě před oficiálním nástupem do úřadu, pokud by vyhrál v listopadových prezidentských volbách. Jak toho hodlá dosáhnout, však neprozradil.

V červnu Putin prohlásil, že Rusko je ochotné zastavit palbu a zahájit mírová jednání, pokud se Ukrajina vzdá svých ambicí na členství v NATO a stáhne své vojáky ze čtyř oblastí, které Moskva považuje za své.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně odmítl návrh na dočasné příměří, protože se obává, že by ho Rusko využilo k přeskupení sil a opětovnému vyzbrojení. Přesto ale vyzval Trumpa, aby upřesnil, jak plánuje ukončit válku na Ukrajině během 24 hodin, pokud by byl znovu zvolen. Řekl to v rozhovoru pro televizi Bloomberg.

"Pokud Trump ví, jak tuto válku ukončit, měl by nám to říct už dnes," uvedl Zelenskyj během téměř hodinového rozhovoru.

"Pokud existuje riziko pro ukrajinskou nezávislost a hrozí ztráta státnosti, chceme být na to připraveni a vědět o tom," řekl Zelenskyj podle anglického překladu Bloombergu.

I během nedávné debaty s prezidentem Joem Bidenem Trump prohlásil, že pokud bude v listopadu zvolen, vyřeší válku na Ukrajině ještě před nástupem do úřadu v lednu.

Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg vyjádřil ochotu setkat se s Trumpem a jeho týmem a vyslechnout si jejich návrhy. "Chceme vědět, jestli budeme mít v listopadu silnou podporu USA nebo zda budeme sami," řekl ukrajinský prezident.

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak už dříve podle Reuters uvedl, že Ukrajina není připravena na kompromis s Ruskem a vzdát se území, aby ukončila válku.

Jermak prohlášením reagoval na otázku, co si myslí o tvrzení bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdí, že by rychle dokázal ukončit válku na Ukrajině. Jermak však dodal, že Kyjev si rád vyslechne každou radu jak dosáhnout spravedlivého míru.

"Nejsme však ochotni jít do kompromisu ve velmi důležitých věcech a hodnotách … jako jsou nezávislost, svoboda, demokracie, územní celistvost, svrchovanost," prohlásil Jermak.

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta navštívil Washington před summitem NATO, který se uskuteční příští týden. Očekává se, že jeho hlavním tématem bude Ukrajina.

Moskva podle Reuters uvedla, že nemůže komentovat vyjádření exprezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení války na Ukrajině, protože neví, co jeho plán zahrnuje. Uvedl to v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

"Nejde o první Trumpovo prohlášení v této věci a v tomto smyslu se vyjádřil už předtím. Aniž bychom věděli, o co jde, se k tomu nemůžeme vyjádřit," řekl Peskov novinářům.

Kreml minulý týden uvedl, že jakýkoli mírový plán pro konflikt na Ukrajině, který by navrhla možná příští americká administrativa v případě vítězství Trumpa v prezidentských volbách, by musel zohledňovat realitu na bojišti. Ruské síly v současnosti okupují asi pětinu území Ukrajiny.

Ukrajina tvrdí, že mír může nastat jen po úplném odchodu ruských sil z jejího území a obnovení její územní celistvosti.

Trump v debatě s úřadujícím šéfem Bílého domu řekl, že Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, pokud by Spojené státy měly "skutečného prezidenta". Biden reagoval, že Trump "nemá ani ponětí, o čem mluví".

Trump během minulého týdne prohlásil, že bude-li v listopadu opětovně zvolen do Bílého domu, rychle vyřeší válku na Ukrajině ještě dříve, než se v lednu ujme úřadu. Podrobnosti svého plánu však neuvedl.