Putinova role v Rusku křehne. Má na krku zatykač, Západ vyzval k vojenskému zapojení na Ukrajině

Ruský prezident se rychle stává problémem, který Rusko potřebuje vyřešit, píše britská stanice Sky News . Ten poznamenává, že autoritářští vůdci „obvykle nemají pohodlný odchod do důchodu – obvykle trpí rychlým a často velice brutálním koncem, když se nástupce ujímá moci“.

Současně Putin nemůže věřit ani wagnerovcům, kteří v červnu táhli proti Moskvě v rámci ozbrojené vzpoury vedené jejich majitelem Jevgenijem Prigožinem. Právě tato soukromá vojenská skupina přinášela omezené úspěchy na Ukrajině, zejména v okolí Bachmutu.

Nepomáhá mu ani zatykač ze strany Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu (ICC), který může Rusko trvale poškodit i po skončení rusko-ukrajinské války. Klesá také ekonomika země, ačkoliv příjmy z ropy a plynu zůstávají silné. Přesto odešlo na milion mužů v bojovém věku, aby se vyhnuli odvodu.

Putin západní spojence obvinil z rozdmýchávání nepřátelských akcí. „Západ s námi chce bojovat až do posledního Ukrajince. Vypadá to, že směřujeme tímto směrem. Všichni by měli pochopit, že Rusko zkrátka a dobře nic vážného nezačalo,“ vyjádřil lítost nad ukrajinským lidem podle nezávislého serveru RFE/RL .

Není bez zajímavosti, že zpočátku Putin pravděpodobně cítil výhodu času na své straně. Očekával rozpad západní jednoty, která ani po bezmála 18 měsících války neupadá. Teď však mají čas na své straně Ukrajinci, píše Sky News, ruský prezident potřebuje najít cestu ven „aniž by ztratil tvář“.

Moskva zatím dále obviňuje Západ, že takzvaná speciální vojenská operace „je výsledkem neúspěšných pokusů dohodnout se na bezpečnostních zárukách a rozšíření Severoatlantické aliance“. „Sankce proti Rusku nedosáhly svého cíle – zasít rozkol a svár v naší společnosti a demoralizovat náš lid,“ uvedl Putin.

„Mírové rozhovory neodmítáme. Ale ti, kdo je odmítají, by měli vědět, že čím dále to půjde, tím těžší pro ně bude s námi vyjednávat,“ poznamenal.