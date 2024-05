Čaputová: Všichni jsme šokováni z hrozného a záludného útoku. Nevynášejme ale soudy

"Jsem šokována. Všichni jsme šokováni z hrozného a záludného útoku na premiéra Roberta Fica," řekla na tiskové konferenci, kterou vysílala živě na Facebooku.

"Stalo se něco, vážnost, čehož zřejmě ještě ani neumíme obsáhnout. Fyzický útok na předsedu vlády je především útokem na člověka, ale zároveň i útokem na demokracii. Jakékoli násilí je naprosto nepřijatelné," dodala.

"Nenávistná rétorika, které jsme ve společnosti svědky, vede k nenávistným činům. Prosím, zastavme to!" uvedla Čaputová.

Dodala, že policie zadržela pachatele, a když to bude možné, přinese další informace. "Prosím, do té doby nevynášejme rychlé soudy. A mysleme na to nejdůležitější, a to je v tuto chvíli jediné, aby se Robert Fico co nejdříve zotavil," uvedla.

Ke střelbě došlo po středečním jednání vlády v Handlové v Trenčínském kraji. Fico utrpěl průstřel břicha a ruky a byl vrtulníkem převezen do Banské Bystrice.

Přítomní policisté zpacifikovali a zadrželi střelce. Následně obehnali okolí místa činu páskou a evakuovali kulturní dům. Ochranka se zároveň postarala o bezpečnost ostatních členů vlády.