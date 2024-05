Fico utrpěl průstřel břicha a ruky, píše tisk

"Jde o průstřel břicha a ruky. Je aktuálně mimo ohrožení života. Jdou ho operovat," sdělil serveru pluska.sk zdroj.

Podle Deníku N Fica převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici. Z vrtulníku byl podle záběrů TV Markíza na nosítkách převezen na urgentní příjem.

Ležícího premiéra ale záchranáři zakrývali plachtou, nebylo tedy vidět, zda je při vědomí ani jaká má zranění.

Někteří svědci původně uvedli, že Fico měl být zasažen do břicha, hrudníku i do hlavy. Padnout měly celkem čtyři výstřely.

Podle úřadu vlády je Robert Fico v ohrožení života: "V tomto momentě je převážen vrtulníkem do Banské Bystrice, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nezbytnosti akutního zákroku. Nejbližší hodiny rozhodnou."