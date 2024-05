Slovensko je po útoku paralyzováno. Poslanci křičí, Čaputová je v šoku

Krátce po útoku přišel do jednacího sálu tamní Národní rady Richard Glück ze Smer-SD. Podle Deníku N křičel na opoziční poslance, že je to jejich chyba a jsou za to zodpovědní. Poté křičel poslanec hnutí Slovensko Jozef Pročko: "Jste veřejný činitel, chovejte se podle toho."

Místopředseda slovenské Národní rady Andrej Danko dal postřelení Roberta Fica za vinu novinářům. Předseda PS Michal Šimečka uvedl, že je šokován a zděšen střelbou na premiéra Roberta Fica.

"Jakékoli násilí jednoznačně a ostře odsuzujeme. Věříme, že premiér Fico bude v pořádku a že tento hrozný čin bude co nejdříve objasněn," uvedl.

I prezidentka Zuzana Čaputová útok ostře odsoudila. Označila jej za "brutální a bezohledný". "Jsem šokována. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli hodně sil, aby se z útoku zotavil," dodala.

Takové jednání v civilizované společnosti nemůžeme tolerovat vůči nikomu, uvedla KDH v reakci na útok. "Musíme se všichni sjednotit proti jakýmkoli projevům násilí. Útok na premiéra je útokem na slovenskou státnost a suverenitu. V tento moment je nezbytné udělat všechno proto, abychom společnost uklidnili," dodala.

"Agresivitu, násilí a útoky na politiky, jakož i jiné veřejné činitele, jasně odsuzujeme. Premiérovi přejeme brzké uzdravení a myslíme na něj v modlitbách," uvedl poslanec František Majerský.

Ivan Korčok označil útok na premiéra za nepřijatelný akt násilí a vyzval ke zdrženlivosti, dokud se čin nevyšetří. "Upřímně mu přeji, aby to dobře dopadlo. Věřím, že bezpečnostní složky tento nepřijatelný akt násilí vyšetří. Zároveň, dokud se tento čin řádně nevyšetří, chci všechny vyzvat ke zdrženlivosti ve vyjádřeních o odpovědnosti a vině," uvedl.

Informace o postřelení premiéra Fica jsou hrůzostrašné, uvedl předseda SaS Branislav Gröhling. "Odsuzuji jakékoli násilí a útoky na politiky a věřím, že premiér se brzy uzdraví. Souboj politických názorů má probíhat v diskusích a se slovy, ne na ulici a se zbraněmi. Chtěl bych také poprosit všechny politiky, aby situaci uklidňovali a neeskalovali ji dál," napsal na Facebooku.