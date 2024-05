PŮVODNÍ ZPRÁVA | Bezpečnostní expert po atentátu na Fica varuje před další polarizací společnosti

Ke střelbě došlo po jednání vlády v Handlové v Trenčínském kraji. Podle informací deníku Plus Jeden Deň je Ficův zdravotní stav velmi vážný, přičemž vrtulník ho má převážet do nemocnice v Banské Bystrici. Případ si převzala Národní kriminální agentura (NAKA). Útok masivně odsuzují čeští i světoví politici. Nové informace hovoří o tom, že Fico utrpěl průstřel břicha a ránu do ruky.

Pro žádné atentáty na vrcholné ústavní činitele není ve vyspělé zemi, jakou Slovensko bezesporu je, místo. Případ si sice přeberou relevantní úřady a prošetří ho, střelec tak trestu rozhodně neujde. Stejně tak ale trestu neujde ani Slovensko: společnost je po několika posledních volbách silně polarizovaná a útok proti premiérovi zřejmě vyvolá protesty a vnitřní politickou nestabilitu.

„Strašlivý čin – atentát na Roberta Fica ukazuje na další vyhrocení politické atmosféry na Slovensku. Násilí je v politice demokratické země nepřípustné a povede jen k další polarizaci,“ prohlásil pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Tomáš Řepa z Univerzity obrany v Brně.

Podle něj je důležité mít na paměti, že násilí plodí násilí. „Pokud si společnost zvykne, že odstranit násilně nějakého politika, a to ať už z jakýchkoliv důvodů, je přípustné, je to cesta do pekel. Navíc je to i možná inspirace pro jiné, kteří se zbraní v ruce zaměří i na další politiky, kteří jim nesedí. Všichni přece víme, že násilí plodí jen násilí,“ doplnil expert.

Atentát proti Robertu Ficovi, ať už bude dohra jakkoli tragická, patrně do ulic vyžene desítky tisíc lidí. Napětí mezi vládnoucí koalicí a opozicí ještě zintenzívní. V řádu minut přišla první obvinění na adresu slovenské opozice s tím, že je to „dohra její štvavé kampaně“. Tuto kartu vytáhla například šéfka KSČM Kateřina Konečná, za což na sociální síti X obdržela značnou kritiku.

V této chvíli se můžeme pouze dohadovat o tom, jaký byl skutečný motiv útočníka. Může jít nejen o prostou nespokojenost, zapojeni mohou být i daleko zlověstnější aktéři – řeč však není o Moskvě. Útočník po Ficovi vypálil hned několik kulek a dle dostupných informací mířil velmi přesně. To vyžaduje nejen určitou dovednost se zbraní, ale také silnou motivaci k tomu oběť skutečně zavraždit.

Slovensko tak teď kvůli činu (patrně) jednotlivce podle všeho čekají krušné časy. Nedojde jen na zhoršení politické krize, nýbrž také té společenské. Atentáty na nejvyšší ústavní činitele ve vyspělých zemích nejsou běžné a nelze předjímat, jak se s tím Slovensko popasuje.

Do popředí by mohly vyjít osobnosti ve formátu prezidentky Zuzany Čaputové nebo zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Právě ti mohou slovenskou společnost, klidně i společnými silami, uklidnit a navést správným směrem. Slovenská policie či NAKA musejí být ve vyšetřování transparentní a přesně doložit, jak k činu došlo a jaká byla motivace útočníka.

V tuto chvíli bude hrát důležitou roli dobře informovaná společnost. Potřebuje přesně vědět co se s premiérem děje, jaký je jeho stav a co pro jeho politiku či politiku vládních stran bude znamenat atentát. Bez toho může přijít informační vakuum, které velice rychle a ochotně vyplní dezinformační média. To povede k šíření nenávisti a křivých obvinění. Ta mohou způsobit ještě hlubší krizi a nenávist napříč slovenskou společností.

Podle Tomáše Řepy ale nelze očekávat Ficovu či vládní sebereflexi. „Slovensko čeká i velká katarze ve smyslu položené otázky, jak se to mohlo stát a co k tomu vedlo. V tom by si měli všichni aktéři slovenské politiky sáhnout do svědomí, zda k tomu svojí mnohdy velmi nenávistnou rétorikou nepřispěli. Sebereflexi však bohužel asi moc očekávat nelze,“ upozornil.

Na závěr bezpečnostní expert uvedl i vzkaz pro Slovensko a jeho premiéra. „Přeji Slovensku dost sil na to, aby dokázalo tuto těžkou zkoušku překonat a Robertu Ficovi brzké uzdravení!“