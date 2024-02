"Reagan se obrací v hrobě." Tusk sepsul republikány kvůli neschválení balíku

Češi nejsou pro zákaz držení zbraní, většina by jich ale zpřísnila legislativu, ukazují výsledky lednového šetření agentury STEM. Majitelé zbraní by se podle lidí měli častěji podrobovat lékařským prohlídkám včetně povinných psychotestů. Podle respondentů by se měl také omezit počet zbraní, které může vlastnit jedna osoba.