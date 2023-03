Reznikov poděkoval Britům za tanky, na Ukrajinu dorazily další z Portugalska

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov popřel možné zapojení svého ministerstva do loňských útoků na plynovody Nord Stream. Přesvědčení, že by ukrajinské speciální síly byly schopny provést takovou operaci, je ale podle něj vlastně do jisté míry komplimentem. Reznikov to dnes řekl novinářům na okraj neformálního jednání ministrů obrany zemí EU ve Stockholmu, kterého se účastní.