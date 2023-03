Reznikova těší, že zprávy viní z útoku na Nord Stream proukrajinské síly

List The New York Times v úterý s odvoláním na nejmenované americké představitele, kteří se odkazovali na nové zpravodajské informace, napsal, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zdroje zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byl zapojen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních či vojenských činitelů. Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře následně spojitost útoku s Ukrajinou odmítl.

"Toto není naše pole působnosti," řekl dnes ke kauze ukrajinský ministr obrany Reznikov.

Tři ze čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na dně Baltského moře loni v září narušily dosud nevysvětlené exploze, jedno potrubí plynovodu Nord Stream 2 zůstalo neporušené. Poškození plynovodů spustilo vlnu spekulací o tom, kdo za výbuchy stojí, a zůstává jednou z nejzávažnějších nevyřešených záhad v souvislosti s rok trvající ruskou válkou proti Ukrajině.