Ruské jednotky útočily raketami na energetickou infrastrukturu Záporoží

Čína částečně zmírňuje přísná protikoronavirová opatření. Například lidé v Pekingu a nejméně dalších 16 velkých městech mohou ode dneška do městské hromadné dopravy, aniž by k tomu potřebovali test, který není starší než 48 hodin. Agentura AP nicméně podotýká, že úřady stále ještě nedaly veřejnosti najevo, kdy by mohla skončit takzvaná politika nulového covidu, kvůli které musejí miliony lidí zůstávat doma a kvůli které v uplynulých dnech propukly protesty.