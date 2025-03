Rusko chce rozpoutat další konflikt? EU posílá do Srbska další vojáky

Srbský prezident Aleksandar Vučić sice svým občanům omluvně vysvětloval hlasování pro rezoluci odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině, ve skutečnosti však tento krok signalizuje něco mnohem zásadnějšího – očekávaný odklon Bělehradu od Moskvy a stále pevnější směřování Srbska k Evropě. Pokud by se země nakonec stala součástí EU, pro Kreml by to představovalo tvrdou geopolitickou facku.