Rusko je poslalo do první linie. Ukrajinská armáda kosí severokorejské vojáky, v Kursku jsou jich tisíce

„Dnes máme předběžné údaje o tom, že Rusové začali využívat severokorejské vojáky k útokům. A to v nemalém počtu,“ uvedl Zelenskyj během svého večerního prohlášení. Ukrajinská vláda odhaduje, že v regionu se nyní nachází přibližně 11 000 severokorejských vojáků, kteří posilují ruské jednotky.

Podle ukrajinského představitele Andrije Kovalenka už severokorejské jednotky utrpěly ztráty. Na sociální síti Telegram napsal, že úkolem těchto vojáků je „běžet pod palbou našich sil a obsadit určité oblasti“. Nasazení severokorejských sil zatím Moskva nepotvrdila ani nepopřela.

Kyjev o přítomnosti severokorejských jednotek poprvé informoval už v říjnu. Toto nasazení přichází ve chvíli, kdy Ukrajina čelí tlaku udržet pozice v Kurské oblasti, kterou získala během překvapivé operace v srpnu, uvedl server The Independent.

Nasazení severokorejských vojáků odráží rostoucí vojenskou spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou. Obě země v červnu podepsaly obrannou dohodu, která zahrnuje vzájemnou pomoc v případě útoku. Od té doby údajně Severní Korea dodala Rusku více než 100 balistických střel a miliony dělostřeleckých granátů. Na oplátku Moskva slíbila ekonomickou pomoc a podporu severokorejskému jadernému programu.

Zelenskyj obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že do konfliktu zatáhl další stát. „Pokud toto není eskalace, pak co jiného by to mělo být?“

Ukrajinský prezident zároveň vyzval západní spojence, aby zvýšili svou vojenskou podporu. Příští týden se Zelenskyj setká s lídry Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Polska, NATO a EU v Bruselu, aby diskutovali o posílení vojenské pomoci.

Podle ukrajinských vojenských hlášení dochází na kurské frontě k eskalaci bojů, včetně intenzivních leteckých úderů, dělostřelecké palby a útoků pomocí klouzavých bomb.

Mezitím ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci zničilo 15 ukrajinských dronů, z toho 13 nad Černým mořem a dva v Kurské a Belgorodské oblasti.