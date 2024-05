Rusko ještě víc zvýší výrobu zbraní. Kvůli americké podpoře Ukrajiny

Podle ruských a amerických diplomatů způsobila invaze prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu v roce 2022 největší zhroucení vztahů mezi Ruskem a Západem od kubánské raketové krize v roce 1962. Biden 24. dubna podepsal zákon, který poskytuje Ukrajině další pomoc ve výši 61 miliard dolarů, včetně dělostřelectva, raketových systémů, protitankové munice a munice celkově. Uvádí Reiters.

Rusko postupně postupuje v klíčových bodech podél 1000 kilometrové frontové linie a tvrdí, že americké zbraně nezabrání vítězství Moskvy. Někteří ruští představitelé však obávají, že podpora ze strany USA může eskalovat konflikt.

Ministr obrany Sergej Šojgu na schůzce s nejvyššími vojenskými představiteli, kteří řídí "zvláštní vojenskou operaci" na Ukrajině, zdůraznil potřebu zvýšit objem, kvalitu a rychlost výroby zbraní. Šojgu nařídil průmyslovým podnikům, aby zkrátily dobu výroby při opravách jednotek na frontě i v týlu, aby se zlepšila jejich účinnost. Náčelník ruského generálního štábu generál Valerij Gerasimov předal Šojguovi zprávu o aktuálním stavu operací, která zahrnuje i posílení výroby a dodávek vojenské techniky.

Západ i Rusko investují miliardy dolarů do dalších zbraní, připravují se na třetí rok intenzivního konfliktu v Evropě, který je charakterizován silnou dělostřeleckou palbou a použitím bezpilotních letounů. Rusko ovládá zhruba 18 % území Ukrajiny a po neúspěchu kyjevské protiofenzívy z roku 2023 nepodniklo žádné vážné útoky proti ruským jednotkám.

Ředitel CIA William Burns varoval, že bez větší vojenské podpory USA by Ukrajina mohla na bojišti prohrát, ale s podporou by se mohla udržet. Otázka, zda Ukrajina dokáže získat zpět obsazené území, to je nejisté. Rusko dokázalo naverbovat tisíce dobře placených smluvních vojáků a zvýšit výrobu zbraní, což překvapilo USA a jejich spojence v NATO. Ukrajina čelí postupujícím ruským jednotkám a zároveň útokům na svůj ropný průmysl a na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014. Rusko se potýká s ukrajinskými útoky drony a raketami, které cílí na ruská vojenská zařízení.