Rusko se asi přestane dělit. Ve hře je opět zákaz vývozu benzínu

Antimonopolní úřad oznámil, že podporuje opětovný zákaz vývozu benzínu, který by měl platit od 1. srpna. Rozhodnutí je na vládě, která by měla rozhodnout do konce července.

"Omezení vývozu benzínu pomůže nasytit domácí trh v období zvýšeného odbytu, jako je období žní a plánované údržby rafinérií. Zároveň zabezpečí cenovou stabilitu a dostupnost paliva pro všechny kategorie spotřebitelů," uvedl úřad k plánovanému opatření.

Rusko už letos jednou od začátku března zákaz zavedlo. Výjimka nicméně umožňovala vývoz pohonných hmot do zemí patřících do Ruskem vedené ekonomické unie a některých dalších států, které s Moskvou uzavřely mezivládní dohody o dodávkách. Jde například o Mongolsko.

Zákaz měl podle původního plánu platit šest měsíců, aby se zabránilo nedostatku paliv na ruském domácím trhu a růstu cen po sérii ukrajinských útoků na ropné rafinérie. V květnu však došlo k pozastavení zákazu, když zásoby paliv dosáhly dostatečné úrovně.