Rusko se podle slov mluvčího Kremlu nevzdává území, která Ukrajinci osvobodili

Navrhovaná pravidla prodloužení dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí o jeden rok do konce března 2024 Sněmovna zřejmě schválí. Zakotví je vládní novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou dnes podpořil bezpečnostní výbor. Plénum by mělo schvalovat předlohu v úterý, a to zrychleně ve stavu legislativní nouze.