Rusko tvrdí, že dobylo obec Rozdolivka. Ukrajina ohlásila další bombardování

Podle agentury Interfax ruské ministerstvo obrany uvedlo, že "jednotky jižní skupiny vojsk aktivními kroky osvobodily osadu Razdolovka v Doněcké lidové republice (DNR) a obsadily výhodnější pozice".

Tento výraz "osvobodily" Rusko pravidelně používá ve smyslu dobytí a okupace. DNR označuje jeden ze dvou proruských separatistických útvarů na východě Ukrajiny. Razdolovka je ruský název ukrajinské obce Rozdolivka.

Ukrajinská oblastní prokuratura v Doněcké oblasti na Facebooku oznámila, že ruský útok na obec Ňju-Jork, která je blízko frontové linie, zabil čtyři civilisty. Další tři lidé, včetně osmileté dívky, byli zraněni.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu navštívil vojáky na frontové linii v Doněcké oblasti. S veliteli diskutoval o vojenské a humanitární situaci, uvedl server Ukrajinska pravda.

"Den jsem začal v Doněcké oblasti spolu s našimi vojáky, hlavním velitelem armády (Olexandrem) Sýrským a novým velitelem Spojených sil Ozbrojených sil Ukrajiny (Andrijem) Hnatovem," informoval Zelenskyj z města Pokrovsk.

Ukrajinský prezident dodal, že Hnatov, kterého do funkce jmenoval v pondělí, je "mladý muž, ale jeho znalost frontové linie a zkušenosti jsou přesně to, co potřebujeme".

Hnatov ve funkci vystřídal generálporučíka Jurije Sodoľa. Rozhodnutí o změně následovalo po sérii medializovaných zpráv o Sodolových selháních.

Odvolaný generál působil také jako velitel ukrajinské námořní pěchoty. Do funkce velitele společných sil ozbrojených sil Ukrajiny byl jmenován v únoru v rámci změn v armádě po odchodu generála Valerije Zalužného z postu hlavního velitele armády.