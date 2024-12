Rusko už nebudeme potřebovat. Připravme se na to, vyzval nový evropský komisař

Jørgensen vyjádřil obavy zejména nad rostoucími nákupy zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska, které odporují dosavadnímu trendu snižování závislosti. Podle odhadů platformy Kpler se v roce 2024 očekává nárůst těchto importů o 10 % oproti roku 2023. Kromě toho pět zemí EU nadále spoléhá na ruské dodávky jaderného paliva.

„Je zřejmé, že musí nastat něco nového,“ řekl Jørgensen a slíbil, že do března 2024 představí konkrétní plán zahrnující efektivní nástroje pro vyřešení zbývajících závislostí na ruské energii.

Nový plán bude zaměřen především na zemní plyn, ale také na ropu a jadernou energii. EU už dříve zakázala dovoz ruského uhlí a ropy přepravované po moři a snížila závislost na ruském plynu o dvě třetiny.

Přesto však úplné odstřižení od ruské energie do roku 2027 – což je neoficiální cíl EU – narazí na odpor zemí, jako je Maďarsko a Slovensko, které dlouhodobě vystupují proti dalším energetickým sankcím.

Navzdory složitosti situace má Jørgensen podporu některých členských států. Tento týden se deset zemí EU vyslovilo pro sankce na ruský LNG a jaderný sektor. Plán by měl také zohlednit očekávané ukončení dohody mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2019, která umožňuje tranzit ruského plynu přes ukrajinské území do střední Evropy.

„Připravujeme se na situaci, kdy dohoda skončí,“ uvedl Jørgensen a zdůraznil naléhavost nové strategie.

Dalším faktorem bude vztah EU se Spojenými státy, které se po odklonu od Ruska staly druhým největším dodavatelem plynu pro EU. Jørgensen plánuje projednat další importy amerického LNG s novou administrativou v USA, a to i v kontextu možné obchodní války, kterou by mohl vyvolat Donald Trump, pokud by zrušil pauzu na vydávání nových povolení k exportu LNG.

Jørgensen zdůraznil, že jeho zkušenosti jako dánského ministra pro klima během energetické krize v roce 2022 mu dávají důvěru ve schopnost najít kompromisy mezi rozdílnými zájmy členských států. Přesto varoval, že odpojení EU od ruské energie vyžaduje koordinované úsilí a nový impuls.

„Bez pomoci Spojených států bychom snížení závislosti na Rusku nedosáhli,“ uzavřel. Dodal, že pokračování této spolupráce bude klíčové pro energetickou bezpečnost Evropy.