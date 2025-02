Na americké straně budou u jednacího stolu ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff a poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz. Saudská Arábie bude podle tamních představitelů hrát zprostředkovatelskou roli.

Podle CNN však Kyjev o jednáních nebyl informován. Americký vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg, který byl součástí administrativy Donalda Trumpa, hovořil o dvoustranném formátu jednání a v tomto týdnu plánuje návštěvu Ukrajiny. Prezident Trump v neděli uvedl, že Ukrajina nakonec bude součástí vyjednávacího procesu.

Zdroje CNN uvedly, že ruský suverénní investiční fond, vedený Kirillem Dmitrijevem, bude hrát klíčovou roli v ekonomických jednáních mezi Ruskem a USA. Kreml však nekomentoval, zda Dmitrijev bude součástí oficiálních rozhovorů.

Marco Rubio označil tato jednání za první krok v procesu, který má ověřit, zda je Moskva skutečně ochotná ukončit válku na Ukrajině. Pokud by rozhovory postupovaly správným směrem, do jednání by se podle něj zapojila i Ukrajina a evropské státy.

Peskov vysvětlil, že Rijád byl zvolen jako místo jednání, protože „vyhovuje jak Rusku, tak USA“. Myšlenka uspořádat jednání v Saúdské Arábii vzešla přímo z telefonátu mezi prezidenty Trumpem a Putinem minulý týden. Skutečnost, že se jednání konají na Blízkém východě místo Evropy, vyvolala v evropských hlavních městech obavy, že klíčová rozhodnutí o bezpečnostní budoucnosti kontinentu budou přijata bez jejich přímé účasti.

Další bod rozhovorů se týká příprav případného summitu mezi Trumpem a Putinem. Oba lídři chtějí podle Lavrova „nechat za sebou abnormální období“ v bilaterálních vztazích a obnovit dialog na všech úrovních.

Navzdory těmto snahám naznačil Lavrov, že Moskva není ochotna přistoupit na kompromisy ohledně Ukrajiny. Trumpova administrativa tvrdí, že jak Rusko, tak Ukrajina budou muset učinit bolestivé ústupky, aby bylo dosaženo mírové dohody. Lavrov však při pondělním projevu v Moskvě zopakoval, že ruské nároky na ukrajinská území mají historický základ a naznačil, že Rusko bude prosazovat tvrdou linii.

V této souvislosti znovu zazněla rétorika o „denacifikaci“ Ukrajiny a Lavrov tvrdil, že v zemi přetrvávají „nacistické zvyky“. Obvinil také ukrajinské síly z „vraždění Rusů“ v Kurské oblasti, což je oblast, kam ukrajinská armáda loni v létě podnikla několik překvapivých útoků.