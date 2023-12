Rusko ztratilo na Ukrajině 90 % jednotek, které mělo před invazí, tvrdí americká rozvědka

Američtí a ukrajinští vojenští představitelé se snaží vypracovat novou strategii pro příští rok, která by obnovila úspěchy Kyjeva a posílila podporu jeho boje s ruskými invazními silami. Podle informací zprostředkovaných americkým deníkem New York Times přijel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu v klíčovém okamžiku, kdy situace na bojišti i podpora v americkém Kongresu vyžadují nový přístup.