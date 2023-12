Válka na Ukrajině je v nové fázi, tvrdí Zelenskyj. Nekompromisně zhodnotil protiofenzivu

"Máme novou fázi války, to je fakt. Zima jako taková je novou fází války," řekl Zelenskyj v exkluzivním rozhovoru, který dal AP v Charkově na severovýchodě země. Dostal například dotaz, zdali je spokojen s výsledky protiofenzivy.

"Podívejte se, neustupujeme, jsem spokojený," konstatoval ukrajinský prezident. "Ale ztrácíme lidi, s tím nejsem spokojen. Nedostali jsme zbraně, jaké jsme chtěli, s tím také nemůžu být spokojen. Zároveň si nemůžu moc stěžovat," pokračoval.

Zelenskyj připustil, že si od protiofenzivy sliboval rychlejší výsledky. "Z této perspektivy, bohužel, jsme nedosáhli vytoužených výsledků," podotkl s tím, že Ukrajina nedostala od spojenců požadované zbraně. "To ale neznamená, že se máme vzdát. Bojujeme za to, co je naše," připomněl.

Kyjev podle ukrajinského lídra apeluje především na Spojené státy americké, aby poskytly výhodné půjčky a licence k výrobě amerických zbraní. "Dejte nám tyto příležitosti a my budeme vyrábět. Ať to zabere času, kolik chce, uděláme to," prohlásil.

Neměnná situace na frontových liniích v poslední době přispívá ke zvýšení tlaku na Ukrajinu, aby jednala s Ruskem o míru. Prezident připustil, že takové hlasy jsou slyšet. "Zatím to necítím," odmítl jakákoliv jednání.

Zelenskyj už v srpnu řekl, že je připraven znovu kandidovat na prezidenta, pokud volby na Ukrajině proběhnou v příštím roce za trvání válečného stavu. Během kampaně tvrdil, že o druhé funkční období usilovat nehodlá. Hlavou státu se stal v dubnu 2019 na pět let, řádný termín voleb připadá na jaro příštího roku. Podle průzkumů by úřad s přehledem obhájil. Ukrajinské zákony ovšem zakazují pořádání voleb během válečného stavu, který v zemi aktuálně platí.