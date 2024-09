Rusové zahájili protiofenzívu v Kurské oblasti. Obě strany připouštějí ukrajinský ústup

Ruská armáda v Kurské oblasti údajně zahájila protiofenzívní operace, informoval o tom na telegramu například vojenský bloger Rybar. Podle něj Rusové dokázali „zmenšit pásmo kontroly ukrajinských ozbrojených sil v blízkosti státní hranice“.

Totéž potvrzuje bloger Boris Rozhin. „Bylo osvobozeno několik osad. Obrana nepřítele v této oblasti se poměrně rychle zhroutila. Čekáme na pokračování,“ uvedl.

Kanál Voenkory Jakutiji pak sdílel informace o „ohromujícím průlomu výsadkových jednotek a námořní pěchoty na Kurské frontě“. „Ukrajinské ozbrojené síly byly vyřazeny z téměř desítky vesnic,“ popsal.

„106. výsadková divize Tulského výsadkového vojska pomocí techniky vtrhla do důležité vesnice Snagost a prakticky vyřadila AFU, přeživší bojovníci hromadně prchali. Krymští výsadkáři zaútočili ve Višněvce a vyřadili AFU z vesnice,“ vyjmenoval kanál.

Nyní má probíhat stabilizace pozic. Ve všech osadách pokračuje vyklízení a konsolidace, po které již ministerstvo obrany oznámí jejich úplné osvobození. Ještě předtím byly ukrajinské ozbrojené síly zcela vyřazeny z Komarovky a Šeptuchovky,“ shrnul Voenkory.

Ruská média prozatím o ruských akcích informují pouze velmi omezeně. Agentura TASS pouze popsala útok na ukrajinskou živou sílu a techniku v Kurské oblasti. „Posádky vrtulníků Ka-52M zasadily úder leteckými ničivými prostředky ukrajinské živé síle a vojenské technice v pohraniční oblasti Kurské oblasti,“ informovalo ruské ministerstvo obrany.

Zároveň ale ruskojazyčná mutace TASS zveřejnila zprávu o nasazení čečenských jednotek Achmat. „Obecně chci říci, že jsou to velmi hrdinští, velmi čestní chlapci. Nepřítel utrpěl velmi těžké ztráty. Pokud vím, kluci už od nepřítele dobyli zpět několik osad,“ prohlásil velitel speciálních sil Achmat, generálmajor Apty Alaudinov.

Protiútok Rusů připustili také Ukrajinci. „Kacapové (hanlivé ukrajinské označení pro ruské vojáky, pozn. red.) zahájili aktivní útok a přesouvali obrněná vozidla nejprve přes Sejm a poté přes menší řeky. Další útok se uskutečnil z nedávno ztraceného Korenova na Snahošť,“ popsal telegramový kanál DeepStateUA.

Ukrajinský výpad v Kurské oblasti trvá už měsíc a dosud nedošlo na výraznější ruský odpor. „Tato operace ukrajinských sil odhalila zranitelnost předsunutých sil Ruské federace a prokázala schopnost Ukrajiny provádět nečekané strategické údery,“ prohlásil britský ministr obrany John Gili.

„Čím déle bude ukrajinská armáda držet pozice v Kurské oblasti Ruské federace, tím slabší bude kremelský vládce Vladimir Putin,“ doplnil.

Ukrajinský generální štáb týden po spuštění operace v Kurské oblasti oznámil omezení pohybu civilistů ve 20kilometrové zóně u hranic s Ruskem v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Uvedl to server Kyiv Independent . Toto opatření bylo nezbytné vzhledem k eskalaci bojů a aktivitě ruských sabotážních a průzkumných skupin v oblasti, uvedl generální štáb ve svém prohlášení.

Ukrajinský výpad do Kurské oblasti trvá už od 6. srpna. Zatím padlo město Sudža a Ukrajinci dobyli několik stovek kilometrů čtverečních území. Menší výpady podnikli také do Belgorodské a Brjanské oblasti, kde ruské úřady už přes tři týdny zachovávají vyhlášený stav nouze. Podle odhadů do vnitřních částí Ruska prchlo přes sto tisíc lidí.