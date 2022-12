Rusy rozzlobilo, že Cherson navštívil koordinátor pomoci OSN Griffiths

Ruské jednotky se z tohoto jihoukrajinského města stáhly v listopadu na východní břeh Dněpru, nicméně Moskva ho považuje za součást svého území.

I visited a place in Kherson that people call resilience point. Oleg came for a cup of tea & to stay warm.He doesn’t have heating at his home.



Some were charging their phones as they don't have electricity. Others receive health care. Humanitarians will continue supporting them.