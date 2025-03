Sami mě pozvali, teď na mě útočí. Novinář poprvé promluvil o kauze plánování v aplikaci Signal

Goldberg ve středu poskytl rozhovor BBC, kde popsal, jak se nečekaně ocitl v chatovací skupině, kde se řešily detaily plánované vojenské operace v Jemenu. Podle jeho slov začalo vše tím, že obdržel zprávu od poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze. „Myslel jsem si, že jde o nějaký žert,“ uvedl Goldberg a dodal, že do skupiny byl přidán poté, co na zprávu odpověděl.

Mezi účastníky chatu byli mimo jiné ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth, ředitel CIA John Ratcliffe a ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová. Během jejich konverzace podle Goldberga diskutovali konkrétní časové plány, cíle a použitou vojenskou techniku při náletech na pozice povstalců Hútíů v Jemenu, aniž by si jeho přítomnosti všimli.

Omyl, který rozbouřil Washington

Poradce pro národní bezpečnost Waltz se k incidentu přiznal a uvedl, že Goldberg byl do chatu přidán omylem. „Nikdy jsem ho neviděl, nepoznal bych ho ani v policejní sestavě,“ prohlásil Waltz. Goldberg však tvrdí, že se s Waltzem již několikrát osobně setkal, ale odmítl podrobnosti o jejich vztahu komentovat.

Fakt, že Waltz měl Goldbergovo telefonní číslo uložené ve svém telefonu, vyvolává otázky o bezpečnostních protokolech v administrativě Donalda Trumpa. Waltz dokonce požádal technologického magnáta Elona Muska, který v Bílém domě působí jako poradce pro efektivitu vlády, aby incident vyšetřil. Tento krok však Goldberg ironicky zpochybnil: „Vážně na to potřebujete Elona Muska? Osmileté dítě by přišlo na to, jak se něčí číslo dostane do telefonu.“

Publikování zpráv a reakce administrativy

Zpráva publikovaná v magazínu The Atlantic vyvolala bouři v americké politice. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se brání tvrzením, že žádné utajované informace nebyly zveřejněny. Ministr obrany Pete Hegseth popírá, že by sdílené zprávy představovaly válečné plány, a prezident Trump se svého ministra veřejně zastal.

Goldberg však o závažnosti sdělení nepochybuje. „Když mi ministr obrany posílá zprávu s podrobným harmonogramem útoku na Jemenu, včetně typů letadel a zbraní, považuji to za citlivé informace o vojenských operacích,“ uvedl.

Zveřejnění úplného textu zpráv z chatu následovalo poté, co Trump a další činitelé popřeli, že by došlo k úniku citlivých údajů. Goldberg rozhodnutí zveřejnit podrobnosti obhajuje tvrzením, že veřejnost má právo vědět pravdu, pokud vláda popírá realitu.

Dvojí metr na bezpečnostní pochybení?

Goldberg také poukázal na rozdílné standardy odpovědnosti v Trumpově administrativě. „Kdyby důstojník letectva spolupracující s CIA nebo ministerstvem zahraničí nakládal s citlivými informacemi tímto způsobem, byl by vyhozen a stíhán,“ upozornil.

Navzdory rostoucímu tlaku prezident Trump dává najevo, že za svými klíčovými lidmi stojí a neplánuje nikoho propustit. Mezitím někteří demokratičtí i republikánští zákonodárci požadují důkladné vyšetření incidentu.

Goldberg se ze skupiny sám odpojil, ačkoliv někteří novináři vyjádřili údiv nad tím, že nevyužil příležitost zůstat a získat další informace. „Existuje mnoho právních a etických aspektů, které musím zohlednit. Opustil jsem chat na základě dobré rady,“ vysvětlil.

Celý incident otevírá nové otázky o tom, jak bezpečně nakládají nejvyšší představitelé Spojených států s důvěrnými informacemi, a vyvolává pochybnosti o kompetentnosti a odpovědnosti Trumpova týmu. Jak daleko dosáhnou politické důsledky tohoto bezpečnostního přešlapu, ukáže až vyšetřování v Kongresu.