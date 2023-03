Sánchezova vláda kritizuje jednoho z nejbohatších Španělů. Firmu přesunul ze země

Del Pino tak podle vlády výrazně ušetří na daních. Firma uvádí, že jí přesun sídla do Nizozemska ulehčí rozvoj v zahraničí.

Oficiální důvody stěhování označují vládní zdroje, které citují španělská média, za "směšné". "Jediným opravdovým důvodem jsou daně, které jsou (v Nizozemsku) nižší," řekl vládní zdroj deníku El País. Podle něj by to však bylo nejvýhodnější nikoli pro samotnou firmu, ale pro jejího hlavního akcionáře a šéfa del Pinu. Podle spolupracovníků premiéra Sáncheze se navíc miliardář snaží odejít do Nizozemska, aby na něj nedolehla nová majetková daň, kterou chystá levicová vláda.

Společnost Ferrovial oznámila svůj zájem přesunout své správní a daňové sídlo do Nizozemska v úterý. Firma, která například provozuje londýnské letiště Heathrow, tvrdí, že v Nizozemsku má lepší přístup k financování na kapitálovém trhu nebo že země nabízí stabilní legislativní prostředí. Ferrovial také poukazuje na to, že většina jejího byznysu se v současnosti odehrává mimo Španělsko.

Oznámení 13. největší španělské firmy vyvolalo prudké reakce španělských politiků. Ministryně hospodářství Nadia Calviňová uvedla, že firma není dostatečně zavázaná své zemi původu, ačkoliv zpočátku rostla především díky španělským státním zakázkám. Ministryně práce Yolanda Díazová se domnívá, že se společnost dopouští "daňového dumpingu". Naopak pravicová opozice kritizuje vládu za to, že její daňová politika vyhání ze země firmy a zhoršuje podnikatelské prostředí.