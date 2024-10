Podmínky v Libanonu se zhoršují alarmujícím tempem. Španělsko mluví o invazi, EU otevírá vzdušný most

Konflikt, který eskaloval po útoku Hamásu na Izrael v říjnu loňského roku, již přinutil opustit domovy více než 600 000 lidí.

OSN upozorňuje, že 80 % přístřešků pro vysídlené osoby je plně obsazeno, přičemž většina z nich je umístěna ve školních budovách, což ohrožuje vzdělávací systém. Začátek školního roku byl odložen na listopad, což ovlivnilo i 350 000 dětí. Krize v Libanonu zároveň zvýšila potřebu humanitární pomoci a infrastruktury.

Španělský premiér Pedro Sánchez ostře kritizoval izraelskou vojenskou ofenzívu na jihu Libanonu a označil ji za invazi do suverénního státu. Vyzval mezinárodní společenství k zásahu s odkazem na porušování mezinárodního práva. Sánchez zároveň vyjádřil nespokojenost s nedostatečnou reakcí EU na konflikt.

Na jihu Libanonu zasahuje v rámci mírové mise OSN (UNIFIL) více než 670 španělských vojáků. Ti jsou součástí mezinárodní snahy o zmírnění konfliktu, který zemi destabilizuje. Izraelské vojenské akce jsou doprovázeny intenzivními leteckými útoky na cíle Hizballáhu nejen na jihu Libanonu, ale i v hlavním městě Bejrútu.

Evropská komise oznámila spuštění humanitárního vzdušného mostu pro Libanon, který by měl zajistit dodávky základních potřeb, včetně hygienických balíčků, přikrývek a nouzových přístřešků. První let v rámci této operace má dorazit do Bejrútu již 11. října, přičemž humanitární zásoby pocházejí z nouzových skladů EU v Dubaji a Itálii.

EU zároveň mobilizuje veškeré nástroje nouzové reakce, aby podpořila lidi zasažené touto krizí. Několik členských států Unie, včetně Španělska, Slovenska, Polska, Francie a Belgie, již poskytlo humanitární pomoc Libanonu. Řecko navíc ohlásilo, že poskytne další pomoc v nejbližších dnech.

Koordinační centrum EU pro reakce na mimořádné situace (ERCC) zajišťuje koordinaci těchto humanitárních dodávek a mobilizuje další zdroje v případě potřeby. EU rovněž financuje přepravní náklady spojené s touto pomocí a zajišťuje hladký průběh celé operace.

Humanitární dodávky do Libanonu zahrnují i léky a zdravotnické potřeby, které jsou nezbytné pro lidi postižené ozbrojenými střety a vysídlené osoby, jež mají omezený přístup k lékařské péči. V letošním roce přidělila EU Libanonu humanitární pomoc v celkové hodnotě 104 milionů eur, což výrazně přispělo k řešení této závažné krize.