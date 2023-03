Scholz: Klimatická neutralita a rozvoj umělé inteligence jsou dvě velké šance pro Německo

Scholz novinářům řekl, že Německo musí výrazně přidat v budování obnovitelných energetických zdrojů. "Musíme zrychlit plánování a schvalovací řízení. Do roku 2030 musíme denně postavit čtyři až pět větrných elektráren," řekl kancléř o klimatických cílech země. Do roku 2030 chce Německo proti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent a zároveň chce k tomuto datu získávat 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Stavba větrných elektráren zejména na jihu Německa - v Bavorsku a Bádensku-Württembersku - vázne, naopak na severu země rychle pokračuje. Loni v Německu vzniklo 551 pevninských větrných elektráren s instalovaným výkonem 2403 megawattů a 38 mořských větrných elektráren o výkonu 342 megawattů.

"Jsou to velké výzvy pro naši společnost a zároveň velké šance," řekl Lindner o klimatických plánech. Habeck řekl, že přechod ke klimatické neutralitě je cestou k udržení prosperity a blahobytu. Argumentem k ochraně klimatu je i dnes zveřejněná studie ministerstev životního prostředí a hospodářství, podle které by škody následkem klimatických změn mohly v Německu dosáhnout do roku 2050 až 900 miliard eur (21,2 bilionu Kč).

Habeck na tiskové konferenci hovořil rovněž o tom, že Německu se od počátku ruské invaze na Ukrajinu podařilo získat nezávislost na zemním plynu z Ruska. "Byl to gigantický výkon, za který jsme zaplatili vysokou cenu v podobě vysoké inflace," řekl. Výhled pro další zimu vidí Habeck optimisticky, protože Německo je nyní ve zcela jiné situaci, než bylo loni. "Zásobníky plynu byly tehdy naplněny z 20 procent, nyní jsme lehce pod 70 procenty," řekl. Předpokládá, že doplnění zásobníků se uskuteční bez cenových výkyvů. Dodal, že Německo má již tři terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG) a že další jsou ve výstavbě.

Scholz v této souvislosti řekl, že Německo bude nadále podporovat Ukrajinu hospodářsky, humanitárně i zbrojně v jejím boji proti ruské invazi. "Jsme zemí, která v Evropě nejvíce Ukrajině pomáhá. Budeme tak činit nadále, ale vždy v úzké shodě se spojenci," dodal.