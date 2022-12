Scholz řekl, do kdy chce evropský systém protiraketové ochrany. Účastnit se má i ČR

Německý kancléř Olaf Scholz chce, aby evropský systém společné protiraketové obrany existoval do pěti let. Kancléř to prohlásil v dnes zveřejněném rozhovoru pro média skupiny Funke. O účast na protiraketovém deštníku má vedle Německa prozatím zájem 14 evropských zemí včetně Česka a Slovenska.