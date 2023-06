Severně od Tchaj-wanu zní ostrá střelba. Čína spustila vojenské manévry, USA kontrují u Filipín

Čína dnes spustila cvičení s ostrou střelbou ve Východočínském moři severně od Tchaj-wanu, informovala singapurská stanice CNA . Součástí cvičení je nasazení válečných lodí. Mezitím Spojené státy podstupují cvičení ve Filipínském moři, kterého se účastní i Japonci, Kanaďané a Francouzi. Zahrnuje dvě úderné skupiny letadlových lodí vedené plavidly USS Nimitz a USS Ronald Reagan. Takové cvičení probíhá poprvé od června 2020. Dnes se ho účastní až 12 tisíc námořníků ze všech čtyř států.

CNA upozornila, že Čína cvičení podél pobřeží pořádá běžně, ta v blízkosti Tchaj-wanu však vzbuzují největší rozruch. Čínský úřad pro námořní bezpečnost vydal v úterý od pozdního rána do odpoledne varování před zónou zákazu plavby v oblasti u města Tchaj-čou v provincii Če-ťiang kvůli cvičení ostré střelby z válečných lodí.

Cvičení se koná v blízkosti Dachenských ostrovů, které byly pod tchajwanskou kontrolou až do roku 1955. Tchaj-pej je evakuovala poté, co se jiných blízkých ostrovů zmocnily síly komunistické Číny v krvavé bitvě. Další cvičení Čína pořádá až do středečního odpoledne v jiné části Východočínského moře, uvedl rovněž Čínský úřad pro námořní bezpečnost.

Čínské manévry se konají severně od pobřeží Tchaj-wanu. Ten se nyní nachází na křižovatce, jelikož začala naplno kampaň před prezidentskými volbami, které se konají příští rok. Volby zřejmě určí diskurz budoucí tchajwanské politiky vůči Pekingu. Zatímco současná prezidentka utužuje vztahy s Washingtonem, její oponent se snaží navázat kontakty s Pekingem.

Současná prezidentka a opětovná kandidátka Tsai Ing-wen se nedávno setkala s předsedou Sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym a sdělila, že představitelé svou středoamerických spojenců Tchaj-wanu, Belize a Guatemala, potvrdili své diplomatické styky s demokratickým ostrovem. Solidaritu s Tchaj-wanem vyjádřili rovněž zákonodárci z řad republikánů i demokratů v USA.

Bývalý vůdce ostrovního státu Ma Ying-jeou z hlavní opoziční strany Kuomintang pro změnu odcestoval do pevninské Číny. Podle svých slov se chtěl pokusit o obnovení míru v Tchajwanské úžině. „Tchaj-wan si bude muset vybrat mezi mírem a válkou,“ podotkl. Současnou prezidentku kritizuje za vystupňování napětí mezi oběma Čínami.