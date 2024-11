Severokorejské jednotky do Evropy nepatří. Kongresman vyzval NATO k útoku

Podle Turnera mají jednotky NATO zodpovědnost za to, aby severokorejské jednotky v Evropě nebyly. „Severokorejské jednotky do Evropy nepatří. Je v zájmu NATO a Spojených států jako člena NATO, aby asijské nebo severokorejské jednotky nevpochodovaly do evropské země a nezaútočily na ni,“ uvedl .

Kongresman usiluje o tvrdou reakci na severokorejské vojáky na ukrajinském území. „Nyní, když ministr Austin konečně přiznal, že severokorejské jednotky jsou v Rusku a připravují se na vstup do konfliktu s Ukrajinou, musí vláda Bidena a Harrisové jasně říci, že vstup severokorejských jednotek do tohoto konfliktu je pro Spojené státy červenou linií,“ napsal na sociální síti X.

„Pokud severokorejské jednotky zaútočí na Ukrajinu z ruského území, mělo by být Ukrajině povoleno použít v reakci na to americké zbraně. Pokud by severokorejská vojska napadla svrchované území Ukrajiny, Spojené státy musí vážně zvážit podniknutí přímé vojenské akce proti severokorejským jednotkám,“ upozornil.

Nasazení vojáků z KLDR na Ukrajině potvrdil ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zelenskyj se domnívá, že tento krok Ruska může být testem reakce Západu. Pokud bude odpověď slabá, je Rusko údajně připraveno přivolat další severokorejské jednotky.

Dalším překvapivým aspektem je podle Zelenského ticho Číny ohledně zapojení severokorejských jednotek na ruské straně. Prezident Ukrajiny ve svém příspěvku na Facebooku sdílel úryvek z rozhovoru pro jihokorejskou televizi KBS, kde zdůraznil, že zkušenosti, které Severní Korea získává na Ukrajině, mohou být použity i proti Jižní Koreji.

Tento fakt je podle Zelenského důvodem, proč by měly země společně reagovat na přítomnost vojáků KLDR na Ukrajině. Ukrajina a některé západní státy dříve uvedly, že KLDR vysílá do Ruska více než 10 000 vojáků, kteří by měli dorazit na frontu na Ukrajině. Podle jihokorejské rozvědky tyto jednotky posílí ruskou armádu a získají zkušenosti s vedením bojových operací.

Američané ale jejich nasazení přímo na Ukrajině odmítají. „Pokud se severokorejské jednotky zapojí do bojů, stanou se legitimními vojenskými cíli,“ varoval americký ministr zahraničí Antony Blinken a apeloval na Čínu a další státy, aby na KLDR vyvinuly tlak a zastavily její provokativní akce včetně vysílání vojáků na Ukrajinu.

Přítomnost severokorejských vojáků v Rusku oficiálně připustil šéf Pentagonu Lloyd Austin už před dvěma týdny, jak informoval server USA Today . „Existují důkazy, že v Rusku jsou vojáci KLDR,“ sdělil.

Turner už dříve varoval před severokorejskými vojáky na Ukrajině prezidenta Joea Bidena prostřednictvím otevřeného dopisu . „Pokud jsou tyto přesuny vojsk pravdivé, jsou znepokojivé a představují extrémní eskalaci konfliktu na Ukrajině. Vyžadují okamžitou reakci Spojených států a našich spojenců v NATO, aby se zabránilo rozšíření konfliktu,“ uvedl.

Apeloval na akci ze strany Bidenovy administrativy. „Severokorejské jednotky, ať už útočící na Ukrajinu z ruského území, nebo vstupující na ukrajinské území, musí být pro Spojené státy a NATO červenou linií. Vaše administrativa to musí dát najevo naprosto jasně a jednoznačně,“ zdůraznil.