Silný signál. Neutrální Švýcarsko začne v příštích letech značně zbrojit a blíží se k NATO

Amherdová uvedla, že Švýcarsko oproti původním plánům z období před válkou na Ukrajině navýší vojenské výdaje o přibližně 20 miliard franků (asi 20 miliard eur) do roku 2035. V tříletém rozpočtovém rámci na roky 2025 až 2028 tak armáda může počítat franků , zatímco v letech 2021 až 2024 to bylo 21,7 miliardy franků.

"Bezpečnostně politická situace je samozřejmě složitá vzhledem k současné nestabilitě, kdy probíhá válka na evropském kontinentu a ozbrojené konflikty na Blízkém východě, a vzhledem k dalším ohniskům napětí ve světě," uvedla Amherdová, která je zároveň ministryní obrany. Podle ní si současný výdajový plán z války na Ukrajině bere poučení.

Uvedla také, že švýcarská armáda byla v posledních 30 letech oslabována úsporami, které byly důsledkem „mírové dividendy“ po konci studené války. Ta Švýcarsko, stejně jako mnoho dalších zemí v Evropě, přinutila ke snížení výdajů na zbrojení.

Neutrální Švýcarsko se v reakci na Rusko přiklání blíže k NATO

Legendární neutrální postavení Švýcarska se chystá čelit nejvýznamnější zkoušce za několik desetiletí. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu se ministerstvo obrany přiklonilo k blízké spolupráci s západními vojenskými mocnostmi. Paelvi Pulli, šéf bezpečnostní politiky švýcarského ministerstva obrany, informoval agenturu Reuters o přípravě zprávy o bezpečnostních možnostech, včetně plánů na společná vojenská cvičení se zeměmi NATO a "doplňování" munice. Informuje agentura Reuters.

Podrobnosti o možnostech politiky, o kterých se ve vládě diskutuje, nebyly dříve hlášeny.

"V konečném důsledku by mohlo dojít ke změnám ve způsobu interpretace neutrality," řekl Pulli v rozhovoru minulý týden. Na cestě do Washingtonu tento týden ministryně obrany Viola Amherdová uvedla, že Švýcarsko by mělo úžeji spolupracovat s vojenskou aliancí vedenou USA, ale nemělo by se k ní připojit, uvedla švýcarská média.

Neutralita, která udržela Švýcarsko mimo obě světové války během 20. století, nebyla sama o sobě cílem, ale měla za cíl zvýšit švýcarskou bezpečnost, řekl Pulli.

Švýcarsko zvažuje možnosti, včetně pravidelných setkání s veliteli NATO a politiky na vysoké úrovni. Toto přiblížení k alianci by však znamenalo odchylku od dlouho udržované tradice neutrality. I přesto, že myšlenka plného členství v NATO byla diskutována, Paelvi Pulli, šéf bezpečnostní politiky švýcarského ministerstva obrany, naznačuje, že zpráva pravděpodobně nedoporučí Švýcarsku přijmout tento krok, i přesto, že země jako Švédsko a Finsko vstup realuzijí.