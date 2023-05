Slovensko upraví zákaz dovozu produktů z Ukrajiny. Týkal se i obilí

Posledním dubnovým dnem skončila základní část tuzemské fotbalové Fortuna ligy. A právě v jejím posledním kole se rozhodlo o tom, kdo tuto základní část vyhraje. Nakonec se to podařilo Spartě po velice divokém průběhu duelu v Liberci. Ten se po většinu času nevyvíjel podle jejích představ, od 13. minuty totiž prohrávala 0:1. Pražané ale dostali v závěru možnost dvou penalt a poté, co ještě ve 115. minutě skóroval Kuchta, nakonec vyhráli 3:1 a poskočili do čela ligové tabulky. Přispěla k tomu taktéž remíza 1:1 v souběžně hraném zápase Slavie s Hradcem Králové.