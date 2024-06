Španělsko odmítlo Zelenského. Patrioty zůstanou v Turecku, Ukrajina je nedostane

"Navzdory jednáním s ukrajinskou vládou se španělská vláda zavázala ponechat systémy Patriot v Turecku," uvedl španělský premiér Pedro Sánchez podle televize Euronews během tiskové konference s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Madridu.

Zelenskyj opakovaně žádal spojence o dodání dalších systémů protivzdušné obrany Ukrajině. V úterý na konferenci o obnově Ukrajiny v Berlíně uvedl, že k ochraně velkých ukrajinských měst jeho armáda potřebuje nejméně sedm systémů Patriot co nejdříve.

V květnu Zelenskyj a Sánchez podepsali dohodu o bezpečnostních zárukách. Sánchez tehdy oznámil, že Španělsko poskytne Ukrajině finanční podporu ve výši jedné miliardy eur v roce 2024 a pěti miliard eur do roku 2027. Tento roční balíček bude zahrnovat i podporu protivzdušné obrany, dodal španělský premiér.

Spojené státy ale mají v plánu Ukrajině další raketový systém Patriot poskytnout, uvedl deník New York Times (NYT) s odkazem na dva nejmenované představitele americké administrativy. Jde o reakci na žádosti Kyjeva, který čelí intenzivním ruským útokům, zejména v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny.

Podle zdrojů NYT se tento systém nachází v Polsku a mohl by být na Ukrajinu doručen během několika dní. Jednalo by se o druhý systém Patriot, který USA poskytují. Jeho dodání bylo schváleno prezidentem Joe Bidenem, ale oficiálně zatím oznámeno nebylo. Biden se rozhodl po několika schůzkách na vysoké úrovni, které měl minulý týden.

USA pravidelně dodávají Kyjevu rakety pro tento systém. Dosud však poskytly jen jeden systém Patriot, a to před přibližně 18 měsíci, po první návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA od začátku ruské invaze.

Zelenskyj koncem května požádal Západ o další raketové systémy Patriot. V Madridu uvedl, že Kyjev naléhavě potřebuje dalších sedm systémů Patriot, aby mohl bránit energetickou síť, civilní oblasti a vojenské cíle proti ruským útokům.

Podle Zelenského Ukrajina potřebuje dva takové systémy jen pro ochranu Charkovské oblasti, která leží u ruských hranic, kde Moskva zahájila 10. května novou ofenzívu. "Kdybychom měli tyto moderní systémy Patriot, ruská letadla by nemohla přiletět dostatečně blízko, aby mohla shazovat klouzavé bomby na civilní obyvatelstvo a armádu," řekl ukrajinský prezident.

Rusko počátkem měsíce varovalo Západ před důsledky souhlasu s tím, aby Ukrajina použila protiletadlové raketové systémy Patriot i nad územím Ruska, uvedla agentura Reuters.

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško upozornil, že úvahami o tom, že by Ukrajina mohla použít systémy Patriot nad územím Ruska, se Západ vydal na cestu eskalace. Gruško varoval, že Rusko podnikne všechna opatření, aby takové hrozby neutralizovalo.

Sergej Riabkov, který také zastává post náměstka resortu ruské diplomacie, ve svém prohlášení z pondělí v této souvislosti varoval Spojené státy před " chybami, které mohou mít fatální následky" .

Doplnil také, že pokusy ukrajinské armády o útoky na ruské radarové systémy včasného varování by byly zmařeny a Moskva by na takové kroky mohla reagovat asymetricky. Dodal, že Spojené státy by varování Moskvy neměly ignorovat.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.