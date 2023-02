Steinmeier: Válku prodlužuje Putin, ne západní zbraně

"Je to Rusko, kdo brutálně napadl sousední zemi. Je to Rusko, kdo stále posílá na Ukrajinu nové vojáky. Není to zbrojní pomoc Západu, co válku prodlužuje," řekl Steinmeier na pietní akci, kterou uspořádal ve svém sídle na berlínském zámku Bellevue společně s ukrajinským velvyslancem v Německu Oleksijem Makejevem. Mezi hosty byli mimo jiné spolkový kancléř Olaf Scholz, soudci ústavního soudu, šéfka Spolkového sněmu Bärbel Basová a hamburský primátor Peter Tschentscher, který nyní předsedá Spolkové radě.

Německý prezident uvedl, že Berlín Ukrajině pomáhá nevídaným rozsahem, a to zbrojně, ekonomicky a humanitárně. "Německo je dnes, a to včetně zbrojní pomoci, největším evropským podporovatelem Ukrajiny. Jsem si jistý, že jím i přes všechny kontroverze a někdy ostré debaty zůstane," řekl Steinmeier. Dodal, že význam podpory Ukrajiny si němečtí političtí představitelé uvědomují. "Na Německo je spolehnutí," uvedl.

"Přes milion Ukrajinců u nás našlo útočiště před válkou," řekl s tím, že Němcům je vděčný za jejich podporu. Stejně tak je podle něj Německo připraveno pomoci s poválečnou obnovou Ukrajiny a s její cestou do Evropské unie.

Steinmeier v projevu ostře kritizoval autoritářského ruského prezidenta Putina. "Kdo nechává vraždit a zabíjet, kdo ničí Ukrajinu a její města bombardováním, kdo unáší děti, kdo každý den nechává nesmyslně krvácet vlastní vojáky, na toho nikdy nebudou dějiny nahlížet jako na vítěze. Ten už prohrál," řekl.

Německý prezident se zmínil i o čínském plánu na ukončení války. "Zda chce Čína hrát konstruktivní roli, zůstává otázkou," řekl. Poznamenal, že Peking v takovém případě musí jednat nejen s Moskvou, ale i s Kyjevem.

K hostům vzpomínkové události promluvil přes video ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Německo nám pomáhá a v den vítězství bude stát stát s námi," řekl. Němcům za dosavadní podporu poděkoval a zdůraznil, že nyní je čas poskytnout další zbraně, aby se Ukrajina ubránila.