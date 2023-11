Suchý zápal plic už i v Evropě. Měli bychom se obávat této epidemie z Číny?

Dne 22. listopadu požádala Světová zdravotnická organizace Čínu o poskytnutí informací ohledně tohoto náhlého nárůstu případů. Čínské zdravotnické úřady od té doby uvedly, že tento vzrůst je způsoben několika respiračními patogeny.

Jaké jsou tyto patogeny, které pravděpodobně způsobují tento vzestup respiračního onemocnění? A musíme se obávat, že některé z nich mají pandemický potenciál?

Mycoplasma

Jedním z nich je bakterie Mycoplasma, která od června letošního roku způsobuje vysoký nárůst respiračních onemocnění v Číně.

Mykoplazmata se obvykle léčí v komunitě antibiotiky a hospitalizace není běžná. Může to vést k jevu zvanému „chodící pneumonie“, kdy rentgenový snímek hrudníku vypadá mnohem hůř, než se zdá pacientovi.

Na Tchaj-wanu však zprávy naznačovaly, že existuje vysoká úroveň antibiotické rezistence vůči baktérii Mycoplasma, což může vysvětlit, proč způsobuje více hospitalizací.

Chřipka

Během prvních dvou let pandemie COVID klesla chřipka na velmi nízkou úroveň kvůli rouškám a respirátorům, fyzickému distancování a dalším opatřením. Ale jakmile se život začal vracet do „normálu“, chřipkové infekce měly tendenci se vrátit zpět.

Chřipka je nejzávažnější u dětí mladších pěti let a starších osob, takže může přispívat k hospitalizacím u dětí.

RSV a adenovirus

Respirační syncyciální virus (RSV) může být také závažný u dětí a stejně jako chřipka během prvních dvou let pandemie téměř vymizel. Ale nyní je v širokém oběhu.

Adenovirus, který může způsobit řadu syndromů včetně gastroenteritidy a chřipkového onemocnění, byl také hlášen jako příspěvek k současnému propuknutí v Číně. Existují zprávy o dětech zvracejících a obrázky dětí, které dostávají nitrožilní tekutiny, pravděpodobně kvůli dehydrataci v důsledku gastroenteritidy.

Role COVID

SARS-CoV-2, virus způsobující COVID, může také způsobit zápal plic, ale méně u dětí. Na začátku pandemie jsme věděli, že SARS-CoV-2 může u asymptomatických dětí ukázat zápal plic na skenu hrudníku, takže i COVID může u dětí způsobit „chodící zápal plic “.

SARS-CoV-2 způsobuje u dětí více úmrtí než chřipka, takže pravděpodobně přispívá k přeplněnosti nemocnic.

Některé výzkumy naznačují, že SARS-CoV-2 může také vést k imunitní dysfunkci po infekci, což může vysvětlit neočekávaný nárůst dalších infekcí, včetně streptokokových infekcí a mykoplazmat, od pandemie.

Souběžné infekce

Lidé se mohou nakazit SARS-CoV-2 a dalšími bakteriemi nebo viry současně, což může také vysvětlit závažnost současné epidemie. Jedna studie ukázala, že koinfekce SARS-CoV-2 a mykoplazmou je velmi častá a vede k závažnějším komplikacím.

Může jít o novou pandemii?

Od září se objevují zprávy o propuknutí blíže nespecifikovaného onemocnění podobného chřipce a zápalu plic, spolu se známými příčinami chřipky A a B, SARS-CoV-2, RSV, pertuse (černý kašel), adenovirů a mykoplazmat. Potvrzuje to letošní nárůst respiračních onemocnění v Číně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Naproti tomu svět eviduje letos pokles ve srovnání s loňským rokem, což nám říká, že Čína skutečně zažívá více respiračních onemocnění, než se očekávalo.

Pokud by nebyla zjištěna žádná známá příčina tohoto náhlého nárůstu, vzbudilo by to větší obavy. Naštěstí bylo identifikováno několik příčin, což nám dává jistotu, že se nejedná o nový virus.

Mezi viry, které by mohly představovat pandemické riziko, patří ptačí chřipka, která může mutovat a přenášet se mezi lidmi. Čína byla dříve epicentrem ptačí chřipky, ale nedávná šíření typů H5N1, H3N8, H5N6 a H9N2 potvrzují, že riziko stále existuje. S častými výskyty u ptáků a savců se zvyšuje pravděpodobnost genetického promíchání mezi ptačí a lidskou chřipkou, což může vést k vytvoření nového pandemického chřipkového viru.

Riziko nových virů s pandemickým potenciálem roste zejména u virů šířících se vzduchem a způsobujících zápal plic. Aktuální situace v Číně nevypadá na spuštění nové pandemie, ale je důležité identifikovat neznámé případy zápalu plic a věnovat jim pozornost. Systémy včasného varování představují nejlepší možnost prevence další pandemie.

Rychlý nárůst dětských hospitalizací kvůli respiračním problémům v Číně tento měsíc vyvolal schůzku mezi čínskými zdravotnickými úředníky a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jak uvádí STAT, aby se určily příčiny respiračních onemocnění. V rozhovoru pro STAT hovořila o konverzaci, která proběhla, Maria Van Kerkhove, úřadující ředitelka oddělení pro epidemii a pandemii a prevence WHO.

"Slyšíte 'nediagnostikováno'." Lidé si myslí, no, to znamená, že museli vyloučit všechno ostatní, a proto je to pravděpodobně nové,“ řekla. "Slyšíte 'shluky', což znamená, že jsou tam nějací lidé spojeni v prostoru a čase." „Děti“ – což je vždy alarmující – „se zápalem plic“, což ukazuje na stupeň závažnosti. A slyšíte 'Čína'. Takže si myslím, že mnoho lidí se okamžitě vrátilo k začátku pandemie COVID-19 a pomysleli si: Ach Bože. Znovu ne."

Ale navzdory děsivým předpokladům Van Kerkhove řekl: „Jsme na mnohem lepším místě (než na začátku pandemie COVID-19 - poznámka redakce). Myslím si, že populační úroveň imunity se drží na docela dobré úrovni díky očkování, plus infekci v průběhu času. WHO však údajně poukázala na „propast v imunitě vytvořenou pandemií“ (jako je sociální distancování a pobyt doma) jako důvod nárůstu případů mykoplazmatické pneumonie.

Ve Francii podle listu Le Parisien zažívá země nárůst pohotovostních návštěv kvůli zápalu plic u dětí, který dosáhl úrovně, která nebyla pozorována nejméně 10 let, a jako pravděpodobného viníka uvádí bakterii mycoplasma pneumoniae. Ostatní země, včetně Tchaj-wanu a Indie, zůstávají v pohotovosti kvůli možnému propuknutí nemoci. Americké CDC zatím neoznámilo žádná neobvyklá ohniska ve Spojených státech.

Stejně jako mnoha jiným onemocněním lze i mykoplazmatické pneumonii předejít dobrou hygienou. CDC navrhuje následující:

Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem

Vyhození použitého kapesníku do odpadkového koše

Pokud nemáte kapesník, kašlete nebo kýcháte spíše do horního rukávu nebo lokte než do rukou

Často si myjte ruce mýdlem a vodou po dobu alespoň 20 sekund

Pokud nemáte k dispozici mýdlo a vodu, použijte dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu.

Existují účinné způsoby léčby mykoplazmatické pneumonie, což je onemocnění s dobře známou historií. Mezi tyto léčebné možnosti patří léky, jako jsou azithromycin, tetracyklin, makrolidy a fluorochinolony.