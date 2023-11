O suchý zápal plic se zajímá WHO. SZÚ sdělil, kolik případů eviduje Česko

SZÚ zmínil, že čínské úřady poprvé oznámily nárůst výskytu respiračních onemocnění v zemi v pondělí 13. listopadu na tiskové konferenci. Obecný nárůst nemocnosti v Číně souvisí podle expertů se zrušením koronavirových opatření, která platila v době pandemie covidu-19.

V úterý 21. listopadu se pak v médiích objevily první zmínky o případech zápalu plic u dětí. Světová zdravotnická organizace (WHO) se následujícího dne obrátila na Čínu, kterou požádala o další informace v rámci mechanismu mezinárodních zdravotních předpisů.

Následně se ukázalo, že nárůst vyšetření a hospitalizací dětí kvůli zápalu plic způsobeným bakterií Mycoplasma pneumoniae je evidován už od května. Bakterie cílí zejména na malé děti, nákaza se u nich projevuje bolestí v krku, únavou a dlouhotrvajícím kašlem. V závažných případech se situace vyvine až k zápalu plic.

České orgány v pondělní zprávě upozornily, že zvýšený výskyt respiračních onemocnění vyžadujících hospitalizaci už hlásí i Vietnam, kde především na severu země došlo k poměrně rychlému poklesu teplot. Původce onemocnění zatím není znám.

V Česku jsou za dosavadní průběh letošního roku hlášeny tři případy onemocnění vyvolaného zmíněnou bakterií. Připadají na červenec, září a listopad a týkají se pacientů ve věku 5, 8 a 40 let, informoval SZÚ. Francie eviduje vyšší výskyt bakterie ve věkové skupině od 2 do 15 let od září.

Česko se aktuálně nachází na prahu chřipkové epidemie. Ve 47. týdnu došlo k nárůstu nemocnosti u tzv. chřipkových onemocnění o 125 procent a u akutních respiračních infekcí včetně chřipky o téměř 13 procent. "Hodnoty odpovídají sezonnímu období. U chřipkových onemocnění dosahují hranice začátku nepříznivé epidemiologické situace," uvedli hygienici.