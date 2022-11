Sunak na summitu G20: Putin se nám měl přijet postavit

"Jeden člověk má moc to všechno změnit," řekl Sunak na summitu, na němž vystoupil prostřednictvím videoprojevu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Je pozoruhodné, že Putin se necítil na to připojit se k nám. Možná kdyby to udělal, mohli bychom se pustit do řešení věcí," řekl Sunak, který se podle deníku se svými slovy obrátil na Lavrova, což bylo poprvé od začátku války v únoru, kdy se britský premiér setkal tváří v tvář s vysoce postaveným ruským představitelem. "Protože největší změna, kterou by kdokoli mohl udělat, je, že by Rusko odešlo z Ukrajiny a ukončilo tuto barbarskou válku," dodal.

V poznámce mířené zemím, které zůstaly v konfliktu neutrální, včetně Číny a Indie, Sunak řekl, že všechny státy jsou ve větším nebezpečí kvůli nyní vzniklému precedentu.

"Nezákonná invaze Ruska na Ukrajinu má hluboké důsledky pro nás všechny, protože podkopala základní principy suverenity a územní celistvosti," řekl britský premiér.

"Na těchto principech jsme všichni závislí. Jsou to základy mezinárodního řádu. Musí být dodržovány. Je to velmi jednoduché - země by neměly napadat své sousedy, neměly by útočit na civilní infrastrukturu a civilní obyvatelstvo a neměly by vyhrožovat jadernou eskalací. To jsou jistě věci, na kterých se všichni shodneme," dodal.

Sunak své vystoupení využil také k výzvě k ukončení obilné krize. Za nepřijatelnou označil skutečnost, že Rusko z potravin a energií činí zbraň, přestože dvě třetiny ukrajinského obilí směřují do rozvojových zemí.

Přítomnost Ruska vrhla na summit stín a vzbudila obavy ohledně podoby závěrečného komuniké. Podle zdrojů agentury DPA se ale západním státům podařilo do prohlášení prosadit pasáž, která ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje.

Setkání světových lídrů na Bali je největší od začátku pandemie covidu-19. Válka na Ukrajině není na oficiálním programu jednání vrcholné schůzky, přesto však zasedání dominuje.