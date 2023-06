Švýcaři pomáhají v ekonomické válce s Ruskem. Leopardy pro Kyjev ale opět nepovolili

Švýcarsko odmítlo žádost společnosti Ruag AG o vývoz 96 kusů tanků Leopard 1 A5 určených pro Ukrajinu. „Je v rozporu s právními předpisy,“ informovala Spolková rada na svém webu. Upřednostnila závazky Švýcarska jako neutrální země a spolehlivost uplatňování zásad právního státu.

Společnost Ruag AG žádala o vývoz dne 27. dubna. Tanky jsou v současné době uskladněny v Itálii, před vývozem na Ukrajinu by podle vlády vyžadovaly renovaci v Německu. „Takový prodej by byl zejména v rozporu se zákonem o válečném materiálu a vedl by k odklonu od politiky neutrality Švýcarska,“ píše vláda.

EuroZprávy.cz o neúspěšném nátlaku na Bern skrze dodávky smrtící pomoci Ukrajině informovaly nedávno. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by zbraně švýcarské výroby měly zásadní dopad na vývoj války mezi Ruskem a Ukrajinou. „Vím, že ve Švýcarsku probíhají diskuze o exportu vojenského materiálu na ochranu a obranu Ukrajiny,“ přiblížil prostřednictvím videopřenosu před švýcarským parlamentem. „Potřebujeme zbraně, abychom obnovili mír na Ukrajině,“ shrnul.

Zelenského projev bojkotovali pravicoví poslanci ze Švýcarské lidové strany. Protestovali tak proti údajnému vměšování. Nelíbí se jim ani to, že Zelenskyj Švýcary už dříve vyzval k posílení sankcí proti ruským oligarchům.

Na druhou stranu dnes Švýcaři právě tyto sankce rozšířili. „Švýcarsko přijímá sankce vůči dalším osobám a subjektům, o nichž rozhodla Evropská unie dne 23. června v rámci svého 11. sankčního balíčku. EU rovněž zavedla nová opatření. Očekává se, že Spolková rada rozhodne o jejich přijetí do konce srpna,“ napsala Spolková rada.

Bern tak teď na sankční seznam připsal dalších 71 osob a 33 jiných subjektů. „Patří mezi ně osoby, společnosti a organizace, které podporují nezákonné deportace ukrajinských dětí do Ruska. Sankce se vztahují také na příslušníky ruských ozbrojených sil, vedoucí představitele státem kontrolovaných ruských médií a členy Wagnerovy skupiny,“ přiblížila švýcarská vláda.

Švýcarsko rovněž přijalo nová opatření Evropské unie týkající se snahy o zabránění obcházení sankcí.