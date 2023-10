Tragédie dodávky s migranty v Německu. Zemřelo několik lidí

Berlín vyjádřil solidaritu s Izraelem po útoku Hamásu tím, že nasvítil Braniborskou bránu v barvách izraelské vlajky. Tento krok následoval poté, co došlo k útoku ze strany palestinského hnutí Hamás na Izrael. Policie rovněž rozehnala shromáždění, která probíhala na podporu Palestinců. Informuje deník The Times of Israel.