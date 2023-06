Tři mrtví a tři zranění v Nottinghamu. Těla ležela na ulicích, podezřelý je ve vazbě

Policisté byli podle zveřejněného vyjádření přivoláni po čtvrté hodině ranní do ulice Ilkeston Road k nálezu dvou mrtvých na ulici. Třetí oběť byla následně nalezena na Magdala Road. Zároveň došlo ještě k dalšímu incidentu na Milton Street. Tři lidé skončili v nemocnici poté, co do nich najížděla dodávka.

"Je to hrozný a tragický incident, který si vyžádal tři lidské životy. Domníváme se, že tyto tři incidenty mají spojitost. Máme muže ve vazbě," uvedla Kate Meynellová jménem policie. Vyšetřování podle ní probíhá, přičemž detektivové se snaží stanovit, co se přesně stalo.

Místní policie krátce před 9. hodinou informovala na twitteru, že zasahuje u probíhajícího incidentu. Obyvatele dále upozornila, že nejméně šest ulic je kvůli tomu uzavřeno. Ve městě byla také zastavena tramvajová doprava.