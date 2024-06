Trump a Biden se střetli v první předvolební debatě. Kritika létala na obě strany

Debata se uskutečnila v sídle televize CNN v Atlantě v americkém státě Georgia. Na jejím začátku si kandidáti nepodali ruce.

Jednou z témat byla válka na Ukrajině. Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin by nikdy nenapadl Ukrajinu, pokud by Spojené státy měly "skutečného prezidenta". Zároveň znovu zopakoval, že v případě vítězství ve volbách by tuto válku byl schopen vyřešit, a to dokonce ještě před lednovou inaugurací. Neprozradil však, jak toho chce dosáhnout.

Podle exprezidenta by měl Biden zatlačit na evropské spojence, aby vynakládali více prostředků na podporu Ukrajiny.

Biden označil Putina za válečného zločince, který má na svědomí životy tisíců lidí. Upozornil, že vojenské tažení Ruska v případě úspěchu neskončí jen na Ukrajině.

Prezident USA se zároveň ohradil vůči Trumpově výzvě na evropské spojence. "Tohle je člověk, který chce vystoupit z NATO... Nemá ani ponětí, o čem to do pekla říká," reagoval.

V souvislosti s válkou v Pásmu Gazy Trump obvinil Bidena z toho, že se staví na stranu Palestinců, protože údajně odmítl pomoci Izraeli "dokončit práci" ve válce proti hnutí Hamás. "Nechce to udělat. Stal se z něj Palestinci - ale nemají ho rádi, protože je to velmi špatný Palestinec, je slabý," uvedl bývalý americký prezident.

Trump odmítl přímo odpovědět na otázku, zda by v rámci řešení konfliktu mezi Izraelem a Hamásem podpořil vznik Palestinského státu, píše CNN.

Biden vyzdvihl návrh dohody o příměří v Pásmu Gazy, který sám na konci května představil a podpořil. Třífázový návrh zahrnuje celkové příměří, stažení izraelských sil ze všech obydlených oblastí Pásma Gazy, propuštění rukojmí.

Diskuse se kromě dalších témat jako ekonomika a migrace týkala i útoku na Kapitol z ledna 2021, který byl vyvrcholením Trumpovy snahy o zvrácení výsledků voleb z listopadu 2020.

Trump řekl, že výsledky letošních voleb bude akceptovat pouze v případě, že budou spravedlivé a legální, přičemž zopakoval svá nepodložená tvrzení o rozsáhlých podvodech a pochybeních při výsledcích posledních prezidentských voleb.

Biden tvrdí, že Trump povzbuzoval své příznivce, aby vtrhli do Kapitolu, přičemž seděl v Bílém domě a nejednal, když viděl, co se děje. "Nic neudělal a tito lidé by měli být ve vězení," uvedl.

Debata se nevyhnula ani věku obou kandidátů a jejich způsobilosti k vykonávání prezidentských povinností. Trump (78) vyzval Bidena (81), aby se podrobil kognitivnímu testu. "Absolvoval jsem dva testy, kognitivní testy. Jak víte, oba jsem zvládl, zveřejnili jsme je. On se nezúčastnil žádných. Chtěl bych, abys udělal jeden, jen jeden, opravdu lehký, například prošel prvních pět otázek. Nedokázal to," řekl.

Exprezident však odmítl prozradit, jaký test absolvoval a jaký byl jeho výsledek, takže jeho tvrzení nelze ověřit. Biden v této souvislosti poznamenal, že Trump je jen o tři roky mladší.

Agentura AP konstatovala, že Biden podal v debatě nevyrovnaný výkon, čímž vykrystalizoval obavy mnoha Američanů, že ve věku 81 let je příliš starý na výkon funkce prezidenta. Během svých vyjádření se často zastavoval.

Trump svou rétorikou připomněl americkým občanům bouřlivé čtyři roky v prezidentském úřadě, čímž se snažil získat skeptické voliče.